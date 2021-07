DIRETTA FINALE STAFFETTA 4×100 MISTA MISTI

La finale della staffetta 4×100 mista misti del nuoto, in diretta dal Tokyo Aquatics Centre, si disputa dalle ore 4.43 italiane di oggi, sabato 31 luglio 2021, e sarà il debutto a livello olimpico di questa staffetta introdotta solo in queste Olimpiadi Tokyo 2020 nel programma a cinque cerchi del nuoto. L’Italia ci sarà e questo naturalmente catalizzerà il nostro interesse su una gara decisamente particolare quale è la staffetta 4×100 mista misti: non essendo un evento tradizionale del nuoto, spieghiamo dunque innanzitutto in cosa consiste. Si tratta di una staffetta nella quale gareggiano due uomini e altrettante donne e sui quattro diversi stili del nuoto agonistico. La composizione della squadra è lasciata alla libera scelta dei tecnici di ogni nazione: la conseguenza è che in ogni stile possono gareggiare insieme uomini e donne e non sempre è facile decifrare quello che sta succedendo. Ad esempio, nella stessa frazione una squadra può schierare il suo uomo più forte e un’altra invece la donna più debole, causando magari differenze enormi che poi però possono essere cancellate nella frazione successiva. Morale della favola: la diretta della staffetta 4×100 mista misti alle Olimpiadi Tokyo 2020 promette di tenerci con il fiato sospeso fino all’ultimo metro, sperando che anche l’Italia possa lottare per il podio.

La diretta tv della finale della staffetta 4×100 mista misti di nuoto sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, che sicuramente si concentrerà in modo speciale sul nuoto nel corso della sessione di finali e semifinali al Tokyo Aquatics Centre. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Per avvicinarci alla diretta della finale della staffetta 4×100 mista misti di nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, adesso naturalmente bisogna presentare le otto finaliste. In corsia 1 ci sarà la Russia sotto l’ormai consueto acronimo ROC, poi ecco proprio l’Italia che è entrata con il quinto miglior tempo delle batterie (3’42”65) e di conseguenza nuoterà in corsia 2, presumibilmente con un quartetto molto simile, con il solo inserimento di Thomas Ceccon a dorso affiancando Nicolò Martinenghi nella frazione a rana e poi le due donne per chiudere, cioè Elena Di Liddo a farfalla ed infine Federica Pellegrini a stile libero. Staremo a vedere se sarà davvero così, di certo nelle corsie centrali ci saranno i colossi: Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti ed Australia in quest’ordine dalla corsia 3 fino alla corsia 6, poi le ultime due nazionali che completeranno l’elenco delle partecipanti a questa storica prima finale olimpica della staffetta 4×100 mista misti del nuoto saranno l’Olanda in corsia 7 ed Israele in corsia 8.

