DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI, SI TORNA A GIOCARE IN CAMPIONATO

A Firenze, domenica 8 dicembre 2024 alle ore 12:30, va in scena la diretta Fiorentina Cagliari allo Stadio Artemio Franchi. I toscani, archiviata la Coppa Italia dopo la sconfitta subita in casa contro l’Empoli ai calci di rigore, tornano a giocare in Serie A dopo l’incidente capitato a Edoardo Bove dello scorso turno, quando la sfida contro l’Inter è stata sospesa e quindi rinviata a data da destinarsi anche in funzione degli altri tornei europei in cui queste compagini sono impegnate. La situazione di classifica per i viola è rimasta dunque praticamente invariata sebbene l’Atalanta ed il Napoli abbiano conquistato il successo allungando anche su di loro.

L’obiettivo per la squadra di mister Palladino è senz’altro quello di non perdere terreno facendo troppi calcoli anche ragionando alla gara da recuperare nel prossimo futuro, puntando piuttosto a proseguire la serie positiva che dura ormai da alcuni weekend. I rossoblu si trovano invece in tredicesima posizione con quattordici punti conquistati, a sole tre lunghezze di distacco dal Como che occupa la prima casella della zona retrocessione. Il Cagliari cercherà di riconfermare quanto di buono prodotto di recente sotto la guida di mister Davide Nicola, in modo tale da allontanarsi il più possibile dalle retrovie.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Il lunch match domenicale del quindicesimo turno, ovvero la diretta Fiorentina Cagliari, è offerto in esclusiva da DAZN. La piattaforma metterà a disposizione l’evento in streaming per tutti i suoi abbonati che potranno utilizzare l’applicazione o il pc per vederlo con i propri occhi.

FIORENTINA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni non mancano in merito ai possibili schieramenti iniziali della diretta Fiorentina Cagliari considerando le probabili formazioni. I gigliati dovrebbero utilizzare il 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Colpani, uno tra Beltran e Gudmundsson, Sottil e Kean,

Anche mister Nicola dovrebbe considerare uno speculare 4-2-3-1 se vorrà cercare di aggiudicarsi i tre punti con Sherri, protetto da Zappa, Mina, Luperto ed Augello in difesa, Adopo e Marin davanti a loro, Zortea, Viola o Gaetano e Luvumbo ad occupare la trequarti dietro alla punta Piccoli.

DIRETTA FIORENTINA CAGLIARI, LE QUOTE

I bookmakers come ad esempio Lottomatica ci aiutano a comprendere come i toscani dovrebbero essere i favoriti per aggiudicarsi il successo nella diretta Fiorentina Cagliari. Il pronostico che emerge dalle quote indica appunto i viola in pole position con l’esito finale favorevole a 1.50 mentre i sardi hanno poche chances di successo se si guarda al 2 dato a 6.00. Un’altra opzione interessante è rappresentata invece dall’x, con il pareggio quotato a 4.50.