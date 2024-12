Tante emozioni come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match nella sfida di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli, un match pirotecnico che ha visto la squadra di D’Aversa ottenere una splendida quanto sorprendente qualificazione ai calci di rigore, una vittoria per 6 a 5 dopo l’iniziale 2 a 2 a fine 90 minuti di gioco. Brusco stop per la Fiorentina.

Era una serata speciale visto che avveniva 3 giorni dopo il match di domenica tra Fiorentina e Inter, match sospeso dopo 18 minuti per il malore occorso a Edoardo Bove. Il calcio continua e oggi subito una grande sfida con Palladino che mette molti titolari contro un Empoli invece con diversi rincalzi. A passare in vantaggio sono però gli ospiti che approfittano di una grave disattenzione difensiva.

Martinez Quarta perde palla, passaggio per Ekong che da due passi spiazza un sorpreso Terracciano. Empoli in vantaggio ed Ekong esulta con il numero 4 di Bove. Belardinelli sfiora il bis e c’è un Empoli molto caldo, la Fiorentina ha il controllo del gioco e alla mezzora sfiora il pari con una traversa di Kean che a due passi si divora la rete del pari. Il primo tempo comunque abbastanza interessante finisce sull’1 a 0 per l’Empoli.

Fiorentina Empoli, gol ed emozioni fino alla fine

Nella seconda parte del match Palladino fa subito cambi e toglie uno spento Colpani. Doppio cambio e Kean prova a più riprese a trovare il pari, pareggio che trova al minuto 59 con un gol di prepotenza. Cambi da ambo le parti e una sfida che sembra regalare mille emozioni, nessuna pensa a difendere e sia la Fiorentina che l’Empoli giocano abbastanza a viso aperto.

Nella Fiorentina Sottil è tra i più caldi mentre negli ospiti Esposito è pericoloso a più riprese. E’ Sottil a dare la rete del sorpasso alla Fiorentina con il match che sembra cosi chiuso: tiro cross di Sottil e deviazione decisiva di Gosens che coglie impreparato il portiere Seghetti, tra i migliori in campo fino a quel momento. La partita però non è finita.

Quando tutti pensavano ad un match chiuso entra in scena Sebastiano Esposito che realizza una magia, controllo alla grande e cucchiaio a Terracciano, match nuovamente in parità. La Fiorentina sfiora la rete nel finale ma alla fine si va ai calci di rigore dove l’errore decisivo è di Moise Kean mentre è proprio Esposito a firmare la rete del vantaggio.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FIORENTINA EMPOLI