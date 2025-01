DIRETTA FIORENTINA TORINO, UN LUNCH MATCH TUTTO DA SEGUIRE

E’ domenica 19 gennaio 2025, alle ore 12:30, che si gioca la diretta Fiorentina Torino. Il lunch match della ventunesima giornata di Serie A vede impegnate allo Stadio Artemio Franchi di Firenze due compagini che di recente non stanno raccogliendo i risultati sperati. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta patita in trasferta contro il Monza, squadra che lotta per non retrocedere, ed hanno perso un po’ di terreno dalle prime della classe finendo in sesta posizione con trentadue punti, dovendo però ancora recuperare la sfida interrotta contro l’Inter a causa dell’incidente capitato a Bove.

Agli ospiti, invece, il successo manca addirittura dallo scorso 13 dicembre, ovvero quando erano riusciti a battere un’altra squadra toscana come l’Empoli lontano dalle mura amiche, e viene anche da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali maturato nel derby contro la Juventus, arrivando ad occupare la dodicesima posizione con ventidue punti in classifica. A questo punto però i granata devono probabilmente farsi un esame di coscienza e soprattutto considerando il fatto che il Cagliari terz’ultimo è distante appena quatro punti e proseguire questa strada priva di vittorie potrebbe anche metterli in una situazione complicata da risolvere.

DIRETTA FIORENTINA TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrete utilizzare le applicazioni di Sky Go oppure di Dazn se avete un abbonamento per una di queste due piattaforme se vorrete seguire la diretta Fiorentina Torino in streaming. Gli iscritti ad entrambe potranno inoltre vedere la partita anche in televisione sul canale Zona Dazn 214.

DIRETTA FIORENTINA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sia mister Palladino che mister Vanoli sembrano essere propensi ad utilizzare lo stesso tipo di modulo nelle probabili formazioni della diretta Fiorentina Torino. Ci si aspetta dunque un 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Folorunsho, Colpani, Beltran, Sottil, Kean per i toscani così come per i piemontesi, schierandosi quindi in campo secondo il 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa, tameze, Ricci, Lazaro, Vlasic, Karamoh e Adams.

DIRETTA FIORENTINA TORINO, LE QUOTE

Le quote di agenzie di scommesse come Snai per la diretta Fiorentina Torino sono senz’altro favorevoli ai toscani del tecnico Raffaele Palladino. Il pronostico è dalla parte dei viola se si considera che il loro successo viene pagato a 1.73 mentre i granata del tecnico Paolo Vanoli sembrano avere molte meno chances di far loro la sfida, con il 2 quotato infatti a 5.25. L’x rimane comunque un punteggio del tutto plausibile con l’x fissato a 3.40.