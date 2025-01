DIRETTA MONZA FIORENTINA, PALLADINO SFIDA IL PASSATO!

Monza e Fiorentina andranno a chiudere la ventesima giornata di Serie A con la diretta Monza Fiorentina alle ore 20:45 di lunedì 13 gennaio 2025. Due squadre con situazioni di classifica opposte, ma entrambe in cerca di riscatto dopo un periodo negativo. Particolarmente cupo è il momento del Monza, i brianzoli hanno cambiato allenatore due partite fa, sostituendo Alessandro Nesta con Salvatore Bocchetti. Ma la situazione non è cambiata poi molto, il Monza resta ultimo in classifica e Bocchetti ha incassato altre due sconfitte contro Cagliari e Parma, dirette avversarie per la salvezza. La striscia di sconfitte è così arrivata addirittura a sei, e la vittoria manca addirittura dal 21 ottobre.

Calciomercato Fiorentina News/ Cristante idea per il centrocampo. Via Ikone e Pongracic (13 gennaio 2025)

La Fiorentina di Raffaele Palladino è al contrario una delle sorprese di questa prima metà di Serie A, la squadra è infatti quinta in classifica a parimerito con la Juventus. Ma il recente passato è stato complicato per i viola. Senza gli equilibri di Bove a centrocampo la squadra di Palladino in campionato ha incassato tre sconfitte nelle ultime cinque partite, perdendo terreno nei confronti delle avversario per i piazzamenti europei. Ora Raffaele Palladino sfida ilsuo passato, quel Monza che lo ha lanciato e che ora deve rilanciarlo in questo campionato.

Galliani e Monza obiettivo salvezza/ “25 punti nel girone di ritorno! Sto lavorando a dei colpi..."

DIRETTA MONZA FIORENTINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Monza Fiorentina sarà visibile in diretta su DAZN. Il match sarà inoltre visibile su Sky Sport al canale 251 e in diretta streaming video su Sky Go e su NOW TV.

MONZA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Secondo le ultime indiscrezioni ecco quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Monza Fiorentina. Il Monza si potrebbe schierare con il 3-4-2-1: Turati in porta, difesa con Izzo, Marì e Carboni. Sulle fasce Pereira e Birindelli, con Bondo e Sensi in mezzo. Ciurria e Caprari agiranno da trequartisti dietro Djuric.

Calciomercato Fiorentina News/ Kayode out, Frendrup nuova idea in mezzo al campo (10 gennaio 2025)

La Fiorentina risponde con il 4-2-3-1: De Gea tra i pali, difesa a quattro con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens. A centrocampo Cataldi e Adli, sulla trequarti Gudmundsson, Colpani e Sottil alle spalle dell’unica punta Kean.

DIRETTA MONZA FIORENTINA, LE QUOTE

Secondo i bookmaker per la diretta Monza Fiorentina gli ospiti sono favoriti con una quota di 2.00, pareggio a 3.40, mentre la vittoria del Monza è data a 3.80. Gli ultimi match di entrambe le squadre hanno sempre superato l’over 2.5, quindi occhio alla quota a circa 2.00, interessante anche il gol a 1.80.