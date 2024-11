DIRETTA FIORENTINA VERONA, PALLADINO VUOLE ULTERIORI CONFERME

Il pomeriggio della dodicesima giornata di Serie A offre la diretta Fiorentina Verona in campo alle 15,00 di domenica 10 novembre. Ad affrontarsi saranno due squadre in momenti completamente opposti ma con la voglia di portare a casa altri tre punti.

La Fiorentina di Palladino ha vinto le ultime cinque partite ed è reduce da un sudato 0 a 1 in casa del Torino. Dopo diverse sconfitte, il Verona di Zanetti è tornato a vincere nell’ultima partita superando la Roma per 3 a 2 con un gol di Harroui.

DIRETTA FIORENTINA VERONA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Fiorentina Verona bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a DAZN che trasmetterà la partita. Seguire questo match sarà anche possibile attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le migliori azioni.

FIORENTINA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme anche le probabili formazioni della partita guardando le possibili scelte degli allenatori. La Fiorentina di Palladino tornerà in campo con De Gea ancora in porta sostenuto da Ranieri e Comuzzo come centrali di difesa con Dodo e Gosens come terzini. Adli e Mandragora agiranno in mediana con Colpani, Beltran e Bove a sostegno di Kean unica punta.

Giocherà a specchio il Verona di Zanetti che si affida ancora a Montipò in porta con Magnai e Coppola come centrali di difesa e il ritorno di Tchachoua come terzino destro e Bradaric sulla sinistra. Belahyane tornerà a centrocampo insieme a Duda con Lazovic e Suslov sugli esterni. Uno tra Kastanos e Serdar occuperà la trequarti con Tengstedt ancora prima punta.

FIORENTINA VERONA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote della diretta Fiorentina Verona utilizzando le proposte di Snai per la partita. I viola sono nettamente favoriti e vedono il loro 1 a 1,45 contro il 2 in favore dei veneti a 7,00 e il pareggio X a 4,75.

