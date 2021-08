Diretta fioretto a squadre, Bebe Vio/ Streaming video Rai: chance per l’Italia! (Paralimpiadi)

DIRETTA FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE CON BEBE VIO (PARALIMPIADI TOKYO 2020)

Dopo le grandi emozioni della prova individuale, oggi domenica 28 agosto 2021 a partire dalle ore 2.30 del mattino italiano, si accenderà la diretta del fioretto femminile a squadre alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, con l’Italia guidata dalla nostra Bebe Vio. La schermitrice azzurra e le sue colleghe, Andrea Mogos e Loredana Trigilia sono dunque pronte a scendere in pedana alla Makuhari Messe di Tokyo: obbiettivo dichiarato quello di vendicare il bronzo vinto solo 5 anni fa alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e dunque riscattarsi puntando alla medaglia più preziosa.

Benchè nel complesso la scherma paralimpica azzurra non abbia proprio brillato in terra nipponica, la diretta della prova a squadre femminile del fioretto è occasione preziosa che la nostra selezione non si lascerà sfuggire: sarà grande spettacolo. Precisiamo però che i primi turni del fioretto cominceranno alle ore 2.30 del mattino italiano, ma che per le fasi più calde, come darti, semifinali e finale, l’appuntamento sarà dalle ore 13.30, sempre secondo il fuso orario italiano.

FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE CON BEBE VIO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE L’ITALIA ALLE PARALIMPIADI

Segnaliamo che in virtù di un accordo triennale tra la Rai e il CIP, sarà la tv di statuto ad avere l’esclusiva di questa edizione dei giochi paralimpici. Di conseguenza la diretta della gara a squadre del fioretto femminile con l’Italia guidata da Bebe Vio sarà visibile, sia pure solo nelle sue fasi salienti, in diretta tv su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Le finestre da Tokyo per i giochi saranno poi visibili anche in diretta streaming video per tutti, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PARALIMPIADI TOKYO 2020, FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE CON BEBE VIO: LE RIVALI DELL’ITALIA

Pur impazienti di dare il via alla diretta della gara a squadre del fioretto femminile alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, con l’Italia guidata da Bebe Vio, pure ci pare doveroso ora spendere due parole anche sulle rivali che si pareranno davanti alle nostre beniamine. Con atlete del calibro di Trigilia, Mogos e Vio chiaramente l’Italia punta tranquillamente a una medaglia oggi, anche la più preziosa, ma la concorrenza, al solito, sarà spietatissima. Occhi puntati dunque al sempre temibile squadrone cinese, che pure vedrà oggi alla partenza Jing, Gu e Zhou: con loro attenzione anche all’Ungheria, che a Rio 2016 vinse la medaglia d’argento e che oggi sarà guidata da Hajmasi, Mezo e Krajnyak, rispettivamente le numero 1, 20 e 2 del ranking mondiale.

Potrebbero poi rivelarsi avversarie insidiose le russe, con la numero 2 al mondo Mishurova, e la numero 6 del ranking Evdokimova, a cui pure si unirà Iulia Maya oggi: Ucraina e Georgia pure potrebbero dire la loro, anche se sulla carta non paiono le prime indiziate per il podio finale. In ogni caso siamo sicuri che sarà gran spettacolo in terra nipponica e chissà che l’Italia possa regalarci oggi una medaglia nella scherma!



