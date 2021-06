Diretta Formula 2/ Gp Azerbaijan 2021 streaming video tv: oggi Sprint Race 1 e 2!

A stretto giro dell’ultimo impegno del campionato del mondo a Monaco, la Formula 2 è ancora in diretta oggi sabato 5 giugno 2021 per dare il via al fine settimana dedicata al Gran premio d’Azerbaijan 2021, terza tappa del calendario iridato. Dopo dunque le prime prove libere e le qualificazioni che sono occorse ieri a Baku e che ci hanno tenuto con il fiato sospeso, ecco che si fa sul serio sulle strette strade azere: con oggi infatti il programma si regalare entrambe le sprint race, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola. Anche perchè ci attendiamo grandi scintille in strada oggi: fino ad ora le prime gare del Mondiale 2021 della Formula 2 ci hanno regalato una gran varietà di vincitori differenti e podi variamente composti e ancora nessun nome si è particolarmente imposto come unico protagonista del campionato: chissà che al Gran premio d’Azerbaijan 2021 sarà ancora grande incertezza, o se magari qualcuno riuscirà a sfruttare la meglio le curve di Baku per lanciare la zampata alla classifica iridata.

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Monaco 2021: Pourchaire vince la Feature race!

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP AZERBAIJAN 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Baku della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Monaco 2021: Zhou ha vinto la Sprint Race 1!

DIRETTA FORMULA 2, GP AZERBAIJAN 2021: IL PROGRAMMA ODIERNI

Pur impazienti di dare la parola all’asfalto di Baku per la diretta della Formula 2 per le prime Sprint race del Gran premio d’Azerbaijan 2021 pure tocca ora vedere nel dettaglio che cosa ci riserva il programma ufficiale della giornata: dovremo poi fare i conti anche con il fuso orario esistente con l’Italia, che pure non ostacolerà eccessivamente gli appassionati italiani. Calendario alla mano vediamo dunque che oggi la Sprint Race 1 a Baku per la Formula 2 avrà inizio alle ore 9.25 e saranno 21 giri fino alla bandiera a scacchi: per la Sprint race 2 dovremo attendere invece le ore 15.40, sempre per il fuso orario italiano, e ancora saranno 21 giri fino al termine, per un totale di 45 minuti di gran corsa.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA FORMULA 2/ Gp Bahrain 2021 streaming tv: Zhou vince la Feature race!

© RIPRODUZIONE RISERVATA