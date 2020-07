Diretta Formula 2/ Gp d’Austria 2020 2: streaming video tv e vincitore gara 2

Torniamo in pista al Redbull Ring: oggi infatti di accenderà la diretta della Formula 2 per gara 2 del Gp d’Austria 2 2020 e siamo davvero impazienti di ammirare per l’ultima volta in appena due settimane i nostri beniamini alle prese con il tracciato di Zeltweg. Come abbiamo infatti già ricordato ieri, in occasione della gara 1, che pure va visto il trionfo di Robert Shwazrtman, è stato deciso anche per la serie cadetta di disputare un doppio appuntamento in Austria per l’apertura della stagione 2020 del mondiale: ecco che allora anche oggi i giovani talenti della formula si rimetteranno ancora alla prova sul tracciato, ma questa volta per disputare la sprint race. Ecco che allora da programma ufficiale, la formula 2 sarà in diretta oggi per disputare gara 2 solo dalle ore 11.10 del mattino e attenderà ai nostri beniamini, come è previsto da regolamento ufficiale, una prova più corta, di appena 28 giri, cui verranno assegnati la metà dei punti in palio, dal vincitore fino all’ottava posizione dell’ordine di arrivo. Ma se la prova sarà più breve, pure non sarà meno spettacolare e lo abbiamo già visto proprio qui sette giorni fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-2, attesa oggi alle ore 11.10 per il Gran Premio d’Austria 2 di Formula 2 a Zeltweg, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Red Bull Ring sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP D’AUSTRIA 2: ULTIMA PROVA A ZELTWEG

Come abbiamo appena accennato prima, oggi per la diretta della Formula 2 ci attenderà al Redbull ring, gara 2 del secondo Gran Premio d’Austria della stagione: una prova più corta ma che pure non sarà meno spettacolare come pure abbiamo ben visto proprio qui sette giorni fa. Nel primo del doppio appuntamento di Zeltweg, infatti pure durante la Sprint Race domenicale abbiamo assistito a vere scintille in pista e altrettanto spettacolo lo attendiamo anche oggi. Ricordiamo infatti bene dell’eccezionale prova che ha qui condotto solo scorso fine settimana Felipe Drugovich, dominatore della prova e dunque vincitore più che meritevole alla bandiera a scacchi, di fronte al pur ottimo Deletraz e al talento inglese della DAMS Dan Ticktum. Anzi vale poi la pena ricordare che pure non avendo centrato il podio, pure per gara 2 del primo gp austriaco, avevano fatto molto bene anche Shwartzman e Lundagaard, come anche il nipponico Matsushita, che ingaggiò una furente lotta per il sesto piazzamento con Mick Schumacher. Pure Aitken, ottavo, centrò la zona punti, dopo aver vinto un aspro duello col connazionale Callum Ilott: al quale ovviamente oggi sarà chiesto di riscattarsi. Vedremo però che ci riserverà la pista!

