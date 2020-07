Diretta Formula 2/ Gp d’Austria 2020, streaming video e tv: oggi gara 1 a Zeltweg!

Dopo lunghissima attesa, la Formula 2 è in diretta oggi, sabato 4 luglio 2020 per il Gran Premio d’Austria, sulla pista di Zeltweg, che è pure primo Gp del calendario 2020 della formula cadetta, pesantemente rimaneggiato dopo l’esplosione dell’emergenza sanitaria. Come è accaduto per il primo campionato a 4 ruote, ecco che lo scoppio della pandemia, occorso tra fine febbraio e i primi giorni di marzo, ha scombinato i piani pure per la Formula 2, la cui stagione a lungo è rimasta in sospeso e pure ha rischiato di venir completamente cancellata. Ma dopo tanti timori e incertezze, siamo davvero impazienti di ridare la parola alla pista e rivedere in pista i giovani talenti della Formula 2, che parte in diretta dal tracciato di Spielberg. Questo anche se ci attende un campionato ben particolare: la formula del mondiale non è stata modificata, ma ora sono solo otto gli appuntamenti per ora certi nel calendario e pure non scordiamo che non saranno presenti negli autodromi i fan, ma saranno Gp a porte chiuse, compreso quello in Austria, quando oggi ne vivremo solo gara 1. Ricordiamo anzi che il via alla prima prova ufficiale del Mondiale cadetto verrà dato alle ore 16.45, mentre la bandiera a scacchi dovrebbe sventolare un’oretta dopo circa, dopo che le vetture precorreranno 40 giri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Austria di Formula 2 a Zeltweg, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per anche questa stagione ha acquistato i diritti televisivi per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Spielberg sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORULA 2, GP AUSTRIA: IL CONTESTO

Siamo giustamente impazienti di dare la parola alla diretta della Formula 2 per il Gp d’Austria 2020, il primo appuntamento della stagione 2020 del campionato cadetto e a ben vedere. Dalla data originaria di partenza del campionato, fissata a marzo, gli appassionati hanno dovuto sopportare un digiuno di quasi 4 mesi prima di poter vedere in pista i propri beniamini della cadetteria. Certo, questi ci hanno pure tenuto compagnia nelle ultime settimane con emozionanti sfide al simulatore, con il videogioco ufficiale della F1, ma certo l’emozioni che vivremo oggi, nel rivedere tutti di nuovo in pista, sono altra cosa. E davvero non vediamo l’ora di rivedere vecchi e nuovi nomi, in questa prima tappa del mondiale: da quelli di Gelael e Tickum, nuovi piloti della DAMS, campione del mondo in carica, fino a Callum Ilott, della Academy Ferrari che è pronto a porsi al volante della UNI Virtuosi Racing. Pure conosceremo da vicino le doti di due campioni della F3 come Armstrong e Shwartzman, mentre già conosciamo il valore di Mick Schumacher (figlio del famoso Michael), come pure dell’altro figlio d’arte Giuliano Alesi e dell’azzurro Luca Ghiotto, quest’anno alla Hitech Grand Prix, in compagnia di Mazepin. Non ci resta dunque che attendere allora solo lo spegnimento dei semafori sul tracciato del Red bull Ring: la Formula 2 finalmente torna in diretta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA