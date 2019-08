Mick Schumacher, primo trionfo in Formula 2/ Figlio di Michael ha vinto Gp d’Ungheria

Mick Schumacher festeggia il suo primo trionfo in Formula 2: il figlio di Michael Schumacher ha vinto in gara-2 all’Hungaroring. Membro della Ferrari Driver Academy, il ventenne del team Prema ha tenuto la testa della corsa dall’inizio alla fine: dopo aver agguantato la pole position, il figlio d’arte ha dominato la seconda manche del Gran Premio magiaro. Piovono conferme, dunque, sul talento del giovane Mick: nessuna possibilità per i suoi avversari di insidiarlo, con il primo posto del gran premio mai in discussione. Tenuti a bada i tentativi di Matsushita di soffiargli la vittoria, con il giapponese portato fuori traiettoria proprio come faceva papà Michael: ora è situato all’undicesimo posto della classifica generale con 45 punti, a 14 punti di distanza dalla top ten. Scatta la festa in casa Prema, sotto gli occhi della madre Corinna…

MICK SCHUMACHER, PRIMA VITTORIA IN FORMULA 2

Vincitore nel 2018 della F3 europea, il classe 1999 Vufflens-le-Château può guarda al futuro con ottimismo, con la Ferrari che si sfrega le mani per il gioiellino che ha in casa. Una vittoria che non riaccende le speranze di agguantare il primato in classifica generale – troppo distante – ma che ribadisce ancora una volta che Mick Schumacher ha un futuro roseo: «Sono felicissimo di essere riuscito a mantenere la calma sotto la pressione di Matsushita, sono davvero contento e devo ringraziare il mio team. Mi sono preoccupato di gestire bene le gomme nel finale pressato da Matsushita», le parole di Mick dopo aver tagliato il traguardo. E l’avversario nipponico rivolge i suoi complimenti al rivale tedesco: «Sono arrivato al limite di vita delle gomme, ma Mick è stato molto bravo davanti».





