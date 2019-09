Diretta Formula 2/ Gp d’Italia 2019, streaming video tv e orario gara 2 (Monza)

Dopo le emozioni vissute solo ieri sul tracciato dell’Autodromo di Monza, ecco che la Formula 2 torna in diretta anche oggi domenica 8 settembre 2019 con il secondo banco di prova per il Gran Premio di Italia 2019. Secondo round quindi sull’iconica pista lombarda anche per la formula cadetta, che solo il weekend scorso ha perso uno dei suoi protagonisti migliori, ovvero Anthoine Hubert, morto in seguito a un tragico incidente occorso in pista a Spa Francorchamps. Anche oggi chiaramente la memoria del pilota francese verrò ricordata in vari modi, ma forse il miglio omaggio è la gara che si svolgerà questa mattina. Da programma infatti la formula 2 sarà in diretta a Monza per il Gp d’Italia 2019 per gara 2 alle ore 10,50: sarà però solo alla bandiera a scacchi che verranno assegnati i pur pochi ma pesanti punti validi per la classifica del mondiale piloti. Ricordiamo infatti che ormai non mancano più troppi appuntamenti del calendario prima di incoronare il re della stagione 2019 della F2: ogni punto sarà importante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi alle ore 10.50 per il Gran Premio di Italia 2019 di Formula 2 a Monza, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ITALIA 2019: COSA E’ SUCCESSO IN GARA 1

Ci avviciniamo alla diretta Formula 2 per gara-2 di oggi pomeriggio basandoci sull’esito della gara di ieri. La vittoria era andata ieri dunque al giapponese Nobuharu Matsushita, ma è stato il nostro Luca Ghiotto ad accendere l’entusiasmo con una bella rimonta dal tredicesimo fino al secondo posto. In terza posizione ha completato il podio l’olandese Nyck De Vries e questo per lui è un piazzamento molto importante, tenendo conto che invece non ha raccolto punti il suo grande rivale, il canadese Nicholas Latifi che è stato solo tredicesimo. Buona prestazione per un figlio d’arte sicuramente seguito con affetto a Monza: settimo posto infatti per Giuliano Alesi, Mick Schumacher invece ha ottenuto il giro più veloce in gara ma non è riuscito a giungere fino al traguaro.



