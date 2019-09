Diretta Formula 2/ Gp Italia 2019 streaming video tv, gara-1 (Monza)

La Formula 2 è in diretta oggi con il Gran Premio d’Italia, decima prova del Mondiale 2019: il circuito di Monza è infatti uno dei dodici che ospita pure la categoria “cadetta”. Il leggendario circuito brianzolo segna la ripartenza della Formula 2 dopo la tragedia di Spa, con il grave incidente che ha portato alla morte di Anthoine Hubert. Adesso si deve tornare in pista, gli appassionati italiani fanno il tifo soprattutto per il nostro Luca Ghiotto e per due figli d’arte che con l’Italia hanno un legame molto speciale, come è normale che sia parlando di Mick Schumacher e Giuliano Alesi. Come prevede il regolamento della Formula 2, oggi sabato 7 settembre sarà il giorno di gara-1, che è la più lunga e assegna punteggio pieno (15 punti al primo e punti fino all’ottavo, non al decimo) per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 16.45 e sarà di fatto la chiusura del sabato di Monza, dove sono in programma 30 giri del tracciato più veloce del calendario iridato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 16.45 per il Gran Premio d’Italia di Formula 2 a Monza, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Monza sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP ITALIA MONZA: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Italia a Monza, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio nel corso della stagione fino a questo momento, tutti con una motivazione in più per onorare il ricordso di Anthoine Hubert. In Formula 2 questa è stata soprattutto la stagione di Nyck de Vries e Nicholas Latifi. Rispetto all’olandese e al canadese è mancata la continuità al nostro Luca Ghiotto, capace di acuti straordinari – su tutti naturalmente le due vittorie ottenute in Bahrain al debutto e poi nella prima gara di Silverstone – ma anche autore di diversi passi falsi. L’attesa è dunque altissima a Monza per il nostro portacolori ma pure per Mick Schumacher, sia perché il giovane tedesco ha vinto a Budapest sia perché naturalmente a Monza è ancora fortissimo l’amore per papà Michael, dunque vederlo in gara sulla pista dell’Autodromo Nazionale è sicuramente una grande emozione per tifosi ed appassionati.



