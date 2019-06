Diretta Formula 2/ Gp Francia 2019 streaming video e tv (Le Castellet)

La Formula 2 fa tappa a Le Castellet: si corre il Gp Francia 2019, che è il quinto appuntamento di una stagione molto interessante. Vedremo ancora all’opera Mick Schumacher e tutti gli altri piloti che ovviamente corrono per le varie scuderie, che sono di fatto “emanazione” delle case automobilistiche principali. Si parte alle ore 16:45 per il Gp Francia 2019: in questa gara-1 di sabato 22 giugno verranno percorsi 30 giri, mentre saranno 21 quelli della seconda gara in programma domani. Sarà allora interessante vedere quello che succederà: dobbiamo ricordare che le gare sono meno rispetto a quelle della Formula 1, per esempio non si è corso in Canada e dunque questo campionato di Formula 2 torna dopo un mese di assenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv del Gp Francia 2019 di Formula 2 sarà trasmessa come sempre dalla televisione di stato: sarà dunque Sky Sport Formula 1, che trovate al numero 207 del decoder, a fornire le immagini insieme a Sky Sport 1 (201), naturalmente tutti gli abbonati potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video e attivare, senza costi aggiuntivi, l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

FORMULA 2, GP FRANCIA 2019

Il Gp Francia 2019 di Formula 2 è, come detto, il quinto appuntamento nel Mondiale; poiché però ogni tappa prevede due gare, sono già andate in scena otto corse. Il campionato è davvero entusiasmante: fino a questo momento infatti i vincitori sono stati cinque, gli unici capaci di ottenere più successi sono stati Nicholas Latifi (tre) e Nyck De Vries, che si è imposto per due volte consecutive. Il nostro Luca Ghiotto ha trionfato in gara-2 a Manama, ma purtroppo a Montecarlo è andato incontro a una squalifica e un ritiro, e di conseguenza ha perso terreno dal canadese e dall’olandese che comandano la classifica con un punto di distanza. Per quanto riguarda Mick Schumacher, al netto della crescita personale che ci si aspetta dal figlio d’arte la sua Prema Racing non è tra le macchine più competitive: a oggi il tedesco ha un quinto posto come risultato migliore e nelle ultime quattro corse non è andato a puinti. Peggio ancora il suo compagno di squadra Sean Gelael, che ha ottenuto 11 punti ed è appena dietro di lui in classifica.



