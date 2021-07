Diretta Formula 2/ Gp Gran Bretagna 2021, streaming video tv: oggi la Feature Race

DIRETTA FORMULA 2: ANCORA A SILVERSTONE

Siamo ancora in diretta con la Formula 2 anche in questa domenica, 18 luglio 2021 per il Gran premio della Gran Bretagna 2021: i nostri beniamini del campionato cadetto dunque sono di nuovo protagonisti a Silverstone per l’ultimo banco di prova del fine settimana e davvero siamo impazienti di scoprire chi salirà sul primo gradino del podio. Fare previsioni pure non ci è possibile, ma siamo sicuro che saranno grandi scintille anche oggi in pista: dopo tutto solo ieri durante le sprint race abbiamo visto vittoriosi prima il russo Robert Shwartzman e poi l’olandese Richard Verschoor. Ma dopo l’assaggio occorso ieri, ecco che per il Gran premio di Gran Bretagna 2021 oggi si farà sul serio: da programma infatti la formula 2 sarà in diretta da Silverstone per la Feature Race, gara che pure metterà in palio parecchi punti validi per la classifica del mondiale piloti. Appuntamento poi alle ore 11.50 italiane con la prova che dunque durerà circa un’oretta.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP GRAN BRETAGNA 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021 di Formula 2, sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Silverstone della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2, GP GRAN BRETAGNA 2021: OGGI IL GRAN FINALE A SILVERSTONE

Siamo dunque pronti, anzi impazienti di dare il via alla diretta della Formula 2 per il Gran premio di Gran Bretagna 2021: con oggi, come abbiamo visto, si chiuderà il fine settimana di Silverstone con la Feature Race, banco di prova più lungo ma che pur metterà in palio un maggior numero di punti per il mondiale piloti. Ricordiamo allora subito che ufficialmente oggi, dallo spegnimento dei semafori fino alla bandiera a scacchi saranno ben 29 i giri chiesti sul tracciato inglese: i nostri beniamini copriranno ben 170.839 km, nella media per le feature race di questo campionato del mondo. Esplorando il circuito ricordiamo poi che Silverstone conta di ben 18 curve, di cui 10 a destra e 8 a sinistra, con alcuni curvoni di appoggio a raccordare i rettifili: tra tutte attenzione poi alla curva Stowe, dove si entra a velocità elevatissima e dove michela Schumacher nel 1999 ebbe un grave incidente dove riportò pure alcune fratture alle gambe.

