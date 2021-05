Diretta Formula 2/ Gp Monaco 2021, streaming video e tv della Sprint race 1!

DIRETTA FORMULA 2, OGGI LA PRIMA PROVA DEL GP MONACO 2021

Dopo un lungo digiuno, ecco che la Formula 2 ritorna in diretta questo venerdi 21 maggio 2021, per disputare la prima Sprint Race per il Gran premio di Monaco 2021, seconda tappa del mondiale 2021 per la cadetteria. Dopo dunque il primo assaggio occorso al Sakhir, in Bahrein dello scorso marzo, ecco che i nostri beniamini della Formula 2 saranno oggi protagonisti sono dei tracciati più iconici del Motorsport: tra le strette strade e insidiose curve del Principato di Montecarlo, ci attendiamo gran scintille da parte del futuri talenti della formula. E pure colpi di scena: la pista infatti è notoriamente insidiosa, specie per i piloti meno esperti e basta appena un mezzo passo falso per mandare in fumo una gara magari fino ad a allora impeccabile. Di conseguenza facciamo ben fatica a fissare uno stretto elenco di gran favoriti per la diretta della Formula 2 per il Gran premio di Monaco 2021 già per il primo banco di prova della sprint race 1: pure ci sentiamo di mettere Zhou, Daruvala, Piastri e Ticktum tra i big da tenere d’occhio.

DIRETTA FORMULA 2 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL GP MONACO 2021

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che l’appuntamento odierno per il Gran Premio di Monaco di Formula 2, sarà visibile in diretta tv esclusiva sulla piattaforma satellitare di Sky, che pure per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova di Montecarlo della Formula 2 sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà di conseguenza garantita agli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: IL PROGRAMMA ODIERNO PER IL GP DI MONACO 2021

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Formula 2 per il Gran premio di Monaco 2021, pure è doveroso ora andare a controllare da vicino cosa ci riporta il programma ufficiale di questa seconda tappa del mondiale, sulle strade del principato di Montecarlo. Come abbiamo già accennato quali giorno fa, per questa stagione sono davvero tante le novità riguardanti la programmazione di un classico weekend di gara. Se per prove libere e qualifiche non vi è nulla di nuovo rispetto alla stagione scorsa, pure dobbiamo ricordare che la Fia ha deciso di introdurre ben due sprint race, a cui farà seguito la Feature race, che come al solito distribuirà più punti per la classifica iridata. A Montecarlo poi il calendario è ulteriormente stravolto rispetto allo schema classico, visto che in primis si girerà di venerdi e non di sabato. Dopo allora le prove libere e le qualifiche di ieri, ecco che con oggi ammireremo solo la diretta della Formula 2 per la prima sprint race, che avrà inizio alle ore 11.45, e che durerà 45 minuti, fino alla bandiera a scacchi. Di conseguenza, sprint race 2 e feature race ci faranno compagnia solo sabato. Bisognerà dunque fare attenzione al calendario, ma gli appassionati certo non si perderanno un istante della diretta della Formula 2 per il Gp di Monaco 2021!

