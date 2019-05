Diretta Formula 2/ Gp Montecarlo 2019: streaming video tv, orario e vincitore gara 2

Seconda giornata a Monaco: oggi la formula 2 torna in diretta sulle strade del principato per disputare gara 2 del Gp di Montecarlo 2019 e l’attesa è altissima. Dopo pure i colpi di scena che abbiamo vissuto assisto nella prima prova di ieri, ecco che ci attendiamo grande spettacolo anche in questo sabato 25 maggio 2019. Considerato il mondiale movimentato e i tanti personaggi impazienti di mettersi in mostra, non ultimo il rookie e figlio d’arte Mick Schumacher, è facile immaginare come un appuntamento come è quello del Gp di Montecarlo sia capace di regalare così tante sorprese: le difficoltà insite del circuito cittadino sono ben note e neppure le monoposto di Formula 2 avranno vita facile nelle strettoie del principato. Ricordiamo quindi subito che oggi gara 2 del Gp di Monaco 2019 avrò luogo a partire dalle ore 17,15, poco dopo le qualifiche della formula 1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara 2, attesa oggi alle ore 17,15 per il Gran Premio di Monaco di Formula 2 a Montecarlo, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Principato sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

DIRETTA FORMULA 2: COSA E’ SUCCESSO IN GARA 1

Prima di poter dare la parola alla pista per la tanto attesa gara 2 del Gp di Montecarlo 2019 per la formula 2, non possiamo non andare a ricordare del dettaglio che cosa è successo sulle strade del principato solo ieri mattina per gara 1, vinta da De Vries, alle spalle di Ghiotto e Matsushita. La prima prova a Monaco è stata infatti quasi surreale, specie dal ventesimo giro in poi. Alla partenza infatti si era registrato solo un piccolo intoppo, col ritiro di Illot, che non è riuscito ad accendere la sua monoposto per disputare il giro di ricognizione. Una volta ripartiti però la gara è proseguita entro binari prevedibili, alle spalle di De Vries in pole position, e pur con Mick Schumacher che faceva vedere meraviglie nelle retrovie. Dal ventesimo giro e quindi dall’incidente che ha coinvolto lo stesso Schumacher e Calderon è successo di tutto. Benché le vetture non avessero subito grandi danni, per operare alla loro rimozione la direzione di gara ha deciso di esporre la bandiera rossa, fermare la gara e far ripartire tutti dai box dietro alla Safety car. In questa seconda metà della agra 1 poi si è davvero accesa la bagarre e i piloti hanno cominciato a commettere parecchi errori, tutit penalizzati con perizia dai commissari. Tra Drive Throught e varie penalità si arriva ai giri finali, dove gli incidenti di Aitken e Correa richiamano in azione la safety car, dietro a cui di fatto si chiude la prima prova del Gp di Montecarlo 2019. Ci attende una gara 2 su queste corde? Staremo a vedere.



