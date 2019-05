DIRETTA FORMULA 2/ Gp Montecarlo 2019 streaming video tv: in pista, via a gara-1

Tutto è pronto per la partenza di gara-1 della Formula 2 a Montecarlo, nel contesto del Gp Monaco 2019 che è una delle 12 tappe della stagione che prevede anche gare di Formula 2. Ci sembra doveroso spendere adesso qualche parola in più su Luca Ghiotto, splendido protagonista in Bahrain con pole position e poi una vittoria e un secondo posto nelle due gare del weekend al Sakhir. Notizie molto meno buone nello sfortunato weekend di Baku, con un nono posto e un ritiro, a Barcellona invece il driver italiano ha saputo cogliere la seconda pole position stagionale, in gara però non ne ha fatto del tutto tesoro con un quarto posto in gara-1 e la piazza d’onore in gara-2, quanto basta comunque per essere secondo in classifica generale. Luca Ghiotto, nato ad Arzignano il 24 febbraio 1995, è comunque uno dei nomi di spicco della categoria: quarto nel 2017 al volante di una Russian Time, Ghiotto ha poi vissuto un 2018 complicato, chiuso all’ottavo posto con una Campo Racing. Terzo anno e terzo team diverso, per il 2019 Ghiotto è passato alla UNI-Virtuosi e l’inizio fa ben sperare. Tutti quegli appassionati italiani che magari sono stati attirati dalla Formula 2 per la presenza di Mick Schumacher sanno adesso che non c’è solo il figlio d’arte per cui fare il tifo: adesso però la parola passa alla strada, gara-1 della Formula 2 a Montecarlo sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FORMULA 2

Rendiamo subito noto a tutti gli appassionati che gara-1, attesa oggi alle ore 11.30 per il Gran Premio di Monaco di Formula 2 a Montecarlo, sarà in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che per questa stagione ha acquistato i diritti televisivi anche per il secondo campionato automobilistico. Tutti gli abbonati quindi potranno seguire la prova del Principato sul canale Sky Sport Formula 1, al numero 207 della piattaforma satellitare. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video tramite il servizio garantito da Sky Go, disponibile per Pc, tablet e smartphone.

PRESENTAZIONE GARA FORMULA 2

La Formula 2 in diretta torna con il Gran Premio di Monaco, quarta prova del Mondiale 2019: il circuito di Montecarlo ospita dunque pure la categoria “cadetta” e potremo vedere in azione sulle stradine del principato anche tutti i nomi più attesi della Formula 2, che dovranno mettersi alla prova sul difficilissimo tracciato di Montecarlo, dove si paga carissimo ogni minimo errore. Sono tanti i protagonisti che non vediamo l’ora di vedere al volante, da Mick Schumacher al nostro Luca Ghiotto fino all’altro figlio d’arte Giuliano Alesi. Il programma del weekend a Montecarlo è anomalo per tutte le categorie e di conseguenza oggi venerdì 24 maggio sarà già il giorno di gara-1, quella più lunga e che assegna punteggio pieno per la classifica del Mondiale Piloti di Formula 2. La partenza avrà luogo alle ore 11.30, quando le vetture prenderanno il via per regalarci una gara sicuramente emozionante e che potrà essere ricca di colpi di scena.

DIRETTA FORMULA 2, GP MONACO: I PROTAGONISTI

Verso la diretta Formula 2 del Gp Monaco a Montecarlo, i nomi più attesi sono certamente quelli di chi ha saputo fare meglio in Bahrain, in Azerbaigian e in Spagna, cioè nei primi tre appuntamenti della stagione della Formula 2, che a dire il vero hanno dato verdetti molto diversi fra loro. La costante è il canadese Nicholas Latifi, che ha saputo vincere una gara in ciascun weekend ed è dunque naturalmente al comando della classifica Piloti davanti al nostro Luca Ghiotto, autore della pole position sia al Sakhir sia a Barcellona ma in gara non sempre al vertice, comunque capace di ottenere una vittoria e due secondi posti. Le gerarchie comunque non sono ancora del tutto definite e in Formula 2 ci può essere gloria per tanti – citazioni d’obbligo almeno anche per l’olandese Nyck De Vries e il britannico Jack Aitken, che completano il terzetto degli inseguitori di Latifi. Mick Schumacher invece era partito abbastanza bene tra Bahrain e Azerbaigian, ma in Spagna è rimasto sempre nelle retrovie e oggi è atteso al riscatto.



