DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA/ Video streaming tv: parla Antimo Martino

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: PARLA MARTINO

Si avvicina la diretta di Fortitudo Bologna Cremona, rileggiamo allora le dichiarazioni al termine della partita persa domenica scorsa contro la Dinamo Sassari al Palaserradimigni del coach della Fortitudo Kigili Bologna, Antimo Martino: “Complimenti a Sassari per la vittoria. Noi siamo stati bravi nel mettere in campo quello che avevamo nonostante le difficoltà, abbiamo giocato con lo spirito giusto e questo lo riconosco ai miei ragazzi. Purtroppo per rendere questa partita una impresa, come sperato di fare nel primo tempo e a inizio secondo tempo serviva restare lucidi quando l’energia di Sassari è salita e la nostra è calata. Avremmo dovuto gestire meglio qualche possesso, da cui loro hanno recuperato e segnato in contropiede.

Poi nell’ultimo quarto non è stato semplice, ma siamo rimasti aggrappati alla partita fino alla fine, anche con quintetti ipertattici. Lo sforzo c’è stato, ma per vincere qua sarebbero serviti più di 25’ di lucidità. Dobbiamo riguardare aspetti tattici e tecnici dove abbiamo commesso ingenuità, ma almeno ci portiamo a casa lo spirito con cui abbiamo affrontato, in emergenza, una trasferta su un campo difficile”. Oggi sarà una partita fondamentale: cosa saprà fare la Fortitudo Bologna? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Cremona non sarà disponibile, ma sarà come sempre possibile seguire questa partita – come tutte quelle della Serie A di basket – tramite la diretta streaming video che sarà garantita dalla piattaforma Discovery +, vera “casa” della pallacanestro italiana anche se a pagamento.

FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: SFIDA DELICATA

Fortitudo Bologna Cremona, in diretta dal PalaDozza del capoluogo emiliano alle ore 19.00 di questa sera, domenica 3 aprile 2022, sarà una partita di fondamentale significato per entrambe le formazioni nella venticinquesima giornata della Serie A di basket. Basta infatti dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della posta in palio nella diretta di Fortitudo Bologna Cremona: le due squadre sono appaiate all’ultimo posto in classifica con 14 punti, chi vince stasera potrà rilanciare le proprie ambizioni ma per chi ne uscirà sconfitto potrebbe essere una condanna già definitiva o quasi.

Domenica scorso la Fortitudo Kigili Bologna ha perso per 85-79 sul campo di Sassari e ha subito l’aggancio da parte della Vanoli Basket Cremona, che è tornata alla vittoria battendo per 74-67 Treviso. La distanza da chi precede in classifica è già di quattro punti, ecco perché perdere oggi potrebbe già avere il sapore della condanna. Però c’è naturalmente la grande occasione di risollevarsi vincendo: chi saprà coglierla in Fortitudo Bologna Cremona?

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Si potrebbe dire che la diretta di Fortitudo Bologna Cremona sia una sorta di ultima spiaggia, come abbiamo già visto: chi perde non sarà matematicamente condannato ma sarà sempre più nei guai, vincere dunque sarà indispensabile. La Fortitudo deve quindi ripartire dopo la sconfitta di Sassari, quando non bastò portare ben cinque giocatori in doppia cifra per avere la meglio sui padroni di casa della Dinamo, una grande occasione persa per la Fortitudo che ad inizio secondo tempo si era portata avanti anche di ben 12 lunghezze.

Vittoria fondamentale ma con un retrogusto amaro invece per Cremona domenica scorsa: il successo contro Treviso era necessario per tenere viva la speranza ed è arrivato con il punteggio di 74-67 e con i 17 punti di McNeace in copertina al termine di una partita nella quale la Vanoli piazzò l’allungo all’inizio dell’ultimo quarto, tuttavia il problema muscolare patito da Peppe Poeta e soprattutto l’infortunio al ginocchio di Andrea Pecchia rischiano di essere peggio di una sconfitta verso la durissima volata finale che attende Cremona per cercare di ottenere la salvezza.











