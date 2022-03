Diretta Cremona Treviso/ Streaming video tv: una partita molto delicata! (basket A1)

DIRETTA CREMONA TREVISO: ULTIMA SPIAGGIA VANOLI?

Cremona Treviso verrà diretta dagli arbitri Rossi, Bettini e Noce: appuntamento alle ore 18:30 di domenica 27 marzo presso il PalaRadi, dove si gioca per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Match delicatissimo, soprattutto per una Vanoli che adesso sente la retrocessione parecchio vicina: travolta al PalaPentassuglia da Brindisi, Cremona è rimasta ultima in classifica da sola, dunque deve recuperare non solo sulla Fortitudo Bologna ma anche su altre squadre a partire da Napoli, che aveva battuto poco fa ma che ha due partite di margine e potrebbe sempre andare a prendere il largo.

Situazione complessa anche per la Nutribullet, che però se non altro ha saputo battere un colpo sabato scorso vincendo in casa contro Trento: per Max Menetti dunque il margine sulla zona calda è rimasto invariato (perché la Fortitudo Bologna ha vinto a sua volta) ma con una giornata in meno da giocare, e aver esaurito gli impegni internazionali potrà sicuramente aiutare. Vedremo dunque quello che succederà tra poche ore nella diretta di Cremona Treviso, aspettando che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA CREMONA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Cremona Treviso non sarà una delle partite che la Lega Basket ha scelto per la trasmissione sui nostri canali nella 24^ giornata di Serie A1, e dunque in televisione non potrete assistere al match in questione. L’alternativa riguarda ovviamente la piattaforma Discovery Plus, che per questa stagione è il broadcaster della Lega Basket: tutte le gare saranno fornite in diretta streaming video a chi avrà sottoscritto un abbonamento, infine possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega, su www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA CREMONA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

È come detto delicata questa diretta di Cremona Treviso, perché ci presenta due squadre che stanno lottando per non retrocedere. La differenza chiaramente sta nel fatto che la Nutribullet potrebbe ancora qualificarsi per i playoff che aveva già giocato l’anno scorso; martedì sera si è esaurito il percorso in Champions League, che era iniziato in maniera brillante e con speranze di arrivare in fondo ma si è bruscamente interrotto in una Top 16 in cui Treviso ha subito sconfitte anche dilaganti e ha chiuso il girone con zero vittorie in sei partite. Adesso potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, e appunto potrebbe essere un punto a favore quello di giocare solo una volta la settimana.

Cremona non fa questi calcoli perché in Europa non c’era, e adesso la Vanoli deve solo pensare a vincere ogni singola partita che gioca: dovesse farlo sarebbe presumibilmente salva, ma è chiaro che pensare a una squadra che faccia filotto pieno da qui al termine della regular season dopo averne vinte appena 6 in tutta la Serie A1 appare un’operazione complessa. Paolo Galbiati sa dunque che bisognerà affrontare un match alla volta, iniziando da questo del PalaRadi contro Treviso per poi valutare quale sarà la situazione di classifica; il problema per Cremona è che anche un ottimo finale di stagione potrebbe non bastare…











