Diretta Francia Russia volley/ Streaming video Rai: finale apertissima per l’oro!

Francia Russia, in diretta dalla Ariake Arena, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 7 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.15 secondo il fuso orario italiano. Con la diretta tra Francia e Russia siamo pronti ad assistere a un’inedita finale per la medaglia d’oro nella pallavolo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è match davvero che stravolge tutte le previsione fatte per questa edizione dei giochi e che pure non vediamo l’ora di veder cominciare sul taraflex nipponico. Davvero sarebbero stati in pochi nell’individuare i francesi di Tillie come finalisti olimpici, tenuto poi conto che i Blues non sono mai andati così lontani in una competizione olimpica. E simil discorso potrebbe valere per i russi di Sammelvuo, che pure sono stati oro ai giochi di Londra 2012: pure con grandissimo merito queste due nazionali sono arrivate a giocarsi il titolo olimpico. Ci attende davvero una finale speciale oggi per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING FRANCIA RUSSIA VOLLEY MASCHILE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv di Francia Russia, finale per l’oro nel volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento, anche se magari non in versione integrale. In aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

FRANCIA RUSSIA, FINALE VOLLEY: IL CONTESTO

Ma per vivere al meglio la finale per la medaglia d’oro del volley maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la diretta tra Francia e Russia di questo pomeriggio, ci pare ora utile andare a recuperare anche il percorso fatto dalle due nazionali fino a qui. Cominciamo dunque dai galletti, autori di un cammino veramente sorprendente: i ragazzi di Tillie hanno chiuso solo con il quarto (l’ultimo per la qualificazione) il girone B ma approdati al tabellone finale hanno cominciato a fare sul serio. In primis i francesi hanno superato i campioni del mondo polacchi, battuti per 3-2 e poi hanno avuto la meglio anche sull’Argentina in semifinale, per 3-0: e ora sono pronti a coronare il sogno. Contro però una Russia solidissima e apparentemente invalicabile: chiuso il girone con il primo posto (lo stesso della Francia tra l’altro) con ben 12 punti e un solo KO realizzato, i ragazzi di Semmelvuo nel tabellone finale hanno facilmente avuto la meglio prima sul Canada e poi sui campioni olimpici in carica (nocche primi indiziati per l’oro) del Brasile e ora puntano dritti al trionfo. Chissà che cosa succederà in campo oggi!

