Risultati volley e beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: fine gironi

I risultati di volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci regaleranno anche oggi, domenica 1 agosto 2021, notizie molto interessanti, anche perché i vari tornei della pallavolo stanno entrando sempre più nel vivo, sia indoor sia sulla sabbia. Per quanto riguarda il torneo di volley delle Olimpiadi Tokyo 2020, oggi è l’ultima giornata della fase a gironi per gli uomini e tornano in gara in Italia Venezuela alle ore 9.25 italiane i ragazzi del c.t. Gianlorenzo Blengini, che hanno già conquistato matematicamente un posto ai quarti di finale dopo la vittoria di venerdì contro l’Iran. Tre vittorie su quattro partite giocate per Ivan Zaytsev e compagni, che hanno saputo rialzarsi con i successi contro Giappone e appunto Iran dopo la batosta contro la Polonia alla seconda giornata. Sarà questo l’ultimo appuntamento con i gruppi per i risultati volley delle Olimpiadi Tokyo 2020: sempre nel girone A ricordiamo anche Polonia Canada alle ore 2.00 italiane e infine Giappone Iran alle ore 12.40, con la Polonia che sarà la rivale dell’Italia per il primato nel girone. In campo per gli uomini naturalmente anche il girone B, che proporrà alle ore 4.05 italiane il big-match Brasile Francia, alle ore 7.20 Russia (ROC) Tunisia e infine alle ore 14.45 il derby americano Stati Uniti Argentina.

I risultati volley e beach volley alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi catalizzeranno la nostra attenzione in palestra, ma anche sulla sabbia del Shiokaze Park, sede del torneo olimpico del beach volley a Tokyo 2020. Infatti, oggi domenica 1 agosto sarà una giornata molto importante per i due tornei maschile e femminile del beach volley, perché saranno in programma le prime sfide del tabellone degli ottavi di finale. Dopo gli spareggi dei ripescaggi di ieri, si entra dunque definitivamente nella fase ad eliminazione diretta e da adesso in poi non si potrà più sbagliare. La bella notizia per l’Italia è che la coppia formata da Daniele Lupo e Paolo Nicolai ha vinto il proprio girone, dunque i beacher medaglia d’argento a Rio de Janeiro 2016 hanno cominciato molto bene anche alle Olimpiadi Tokyo 2020 e non vorranno di certo fermarsi qui. La pallavolo in ogni sua forma, volley indoor e beach volley, promette di regalarci molte emozioni con i suoi risultati alle Olimpiadi…

