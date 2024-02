DIRETTA/ Friburgo Lens video streaming tv: è la prima di sempre in Germania (oggi 22 febbraio 2024)

DIRETTA FRIBURGO LENS: I TESTA A TESTA

Siamo ormai vicini alla diretta di Friburgo Lens, una partita che non ha precedenti se non quello della partita di andata: mai prima d’ora le due squadre si erano affrontate nel corso di una competizione europea, sicuramente possiamo dire che il Lens abbia trascorsi europei più significativi in epoca recente ma, in termini generali, stiamo parlando di due società che hanno detto poco in ambito internazionale. Del Friburgo ricordiamo gli ottavi di Europa League raggiunti lo scorso anno, con eliminazione per mano della Juventus; ora i tedeschi ci possono riprovare, forti dello 0-0 maturato sul campo del Lens nella partita di andata.

Sarà questo anche il secondo incrocio tra i due allenatori: entrambi sono sulle rispettive panchine da tempo, per Franck Haise saranno esattamente quattro anni domenica ma Christian Streich lo batte di parecchio, visto che il cinquantottenne tedesco allena il Friburgo addirittura dal gennaio 2012. I dati ufficiali Transfermarkt ci dicono di valori delle due rose sostanzialmente identici; Philipp Lienhart e Elye Wahi sono attualmente i calciatori più preziosi che vedremo in campo, attenzione in particolare al ventunenne attaccante francese che recentemente è anche entrato nel mirino di calciomercato della Juventus, una delle tante società che sono interessate alle sue prestazioni. (agg. di Claudio Franceschini)

FRIBURGO LENS VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

FRIBURGO LENS: EQUILIBRIO TRA LE DUE SQUADRE!

È tempo della sfida tra Friburgo-Lens, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. La partita ovviamente si terrà oggi 22 febbraio, alle ore 18:45 nel gruppo di squadre al primo turno. Nel primo match disputato sul campo francese, il risultato è rimasto invariato senza che le due squadre abbiano inaugurato il tabellino dei marcatori.

Questa situazione rende il ritorno ancora più avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno disperatamente di ottenere la qualificazione al turno successivo. La possibilità che la partita si prolunghi fino ai tempi supplementari e magari ai rigori rende questa sfida ancora più degna di essere seguita da chi come noi, ama questo sport.

FRIBURGO LENS: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Friburgo Lens alle probabili formazioni del match in maniera tale da scoprire insieme i protagonisti che tra poco calcheranno i campi da gioco: ci si aspetta che il giocatore chiave per la squadra di casa sia Doan. Nell’ultimo confronto, l’attaccante è stato nominato come l’uomo partita e ha costituito una minaccia costante per la difesa avversaria, cercando incessantemente di sbloccare il risultato.

Per quanto riguarda la squadra francese, ci si aspetta che Pereira giochi dal primo minuto, fornendo supporto sulla trequarti alla punta Wahi. Nonostante una condizione fisica non al massimo nella settimana precedente, non vediamo come il Lens possa privarsi di uno dei migliori attaccanti che ha in rosa.

FRIBURGO LENS, LE QUOTE

Arrivano le quote della diretta di Friburgo Lens, questa volte viste sul sito di Goldbet: il segno 1 regalerebbe una quota pari a 2,25, mentre la vittoria francese con il segno 2 è fissata a 3,25. Il pareggio invece porterebbe il 3,50 dell’importo scommesso.











