Diretta Garozzo Cheung/ Finale fioretto streaming video tv (Olimpiadi Tokyo 2020)

Garozzo Cheung, in diretta presso la Makuhari Messe di Tokyo, è la finale del fioretto maschile che dunque ci consegnerà in ogni caso una medaglia, la seconda per la scherma in queste Olimpiadi Tokyo 2020. L’appuntamento per sognare il secondo oro olimpico consecutivo nel fioretto maschile per Daniele Garozzo sarà alle ore 14.10, le 21.10 locali. La diretta di Garozzo Cheung sarà dunque un vero e proprio appuntamento con la storia per Daniele, già vincitore a Rio 2016: due ori olimpici consecutivi sarebbero un’impresa da leggenda – l’argento sarebbe comunque un risultato eccellente, ma naturalmente in questo momento non vogliamo ancora pensarci troppo. L’avversario di Daniele Garozzo nell’assalto decisivo per l’oro sarà il rappresentante di Hong Kong, Cheung Ka-Long, che ha vinto la seconda semifinale contro il ceco Alexander Choupenitch e agli ottavi aveva eliminato l’altro azzurro Alessio Foconi. Per Daniele Garozzo ci sarebbe dunque anche l’obiettivo di “vendicare” il compagno di squadra e naturalmente sarebbe una rivincita dolcissima, che colorerebbe d’oro il fioretto maschile per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020.

DIRETTA GAROZZO CHEUNG: COME SEGUIRE LA FINALE DEL FIORETTO MASCHILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Garozzo Cheung, finale del fioretto maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica della nostra Tv di Stato. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA GAROZZO CHEUNG: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Garozzo Cheung, possiamo ripassare in breve il cammino di Daniele Garozzo verso la finale del fioretto maschile in queste Olimpiadi Tokyo 2020. Garozzo ha battuto nel primo turno l’egiziano Hassan per 15-6, agli ottavi il giapponese Matsuyama con il brivido (15-14) in un match che ha visto il campione olimpico in carica a serio rischio di eliminazione, poi Daniele Garozzo è tornato sui suoi migliori livelli per battere ai quarti il francese Lefort per 15-10. Infine ecco la semifinale contro un altro giapponese, Takahiro Shikine. Dopo un inizio assalto sul filo dell’equilibrio, Garozzo ha trovato un primo allungo sul 10-7 e da quel momento in poi la classe del campione olimpico in carica ha permesso a Garozzo di scavare un ottimo margine di vantaggio fino al 14-8, per poi chiudere sul 15-9 con una seconda parte davvero trascinante, che ci ha fatto rivedere il migliore Daniele Garozzo, a un passo da uno straordinario bis d’oro alle Olimpiadi. La seconda medaglia azzurra nella scherma alle Olimpiadi Tokyo 2020 è già assicurata, ma speriamo che Daniele Garozzo possa fare ancora meglio di Luigi Samele, secondo nella sciabola.

