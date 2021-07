Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020 dirette live: sciabola donne, fioretto uomini

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020: LE ULTIME GARE INDIVIDUALI

Anche oggi, lunedì 26 luglio 2021 siamo al Makuhari Messe per i risultati della scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi infatti daremo il via alle gare individuali del fioretto maschile e della sciabola femminile, ultime prove singole del tabellone a cinque cerchi. Dunque ultime medaglie da assegnare prima che siano le squadre a fare da padrone sulla pedana e chissà che questa possono oggi cingere il collo dei tanti azzurri chiamati oggi protagonisti. Il favore pronostico e il nostro tifo sono tutti per loro: pure la concorrenza sarà importante e il colpo di scena è sempre dietro l’angolo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Vedendo ora il programma delle prove, va detto che ancora una volta si comincerà molto presto: saranno infatti le ore 2.00 italiane quando cominciarono i preliminari della sciabola femminile e le ore 2.25 per i primi turni del fioretto maschile: le finali non cominceranno invece prima delle ore 12.50 circa.

RISULTATI SCHERMA: ITALIANI E BIG

Detto del programma per questo lunedì dedicato ai risultati della scherma alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno i big e gli azzurri chiamati a fare l’impresa. Cominciamo dalla gara individuale della sciabola femminile dove certo favorite per la medaglia d’oro sono Olga Kharlan, oro agli ultimi mondiali di Budapest, e Sofia Velikaya: attenzione però anche alla francese Manon Brunte e all’ungherese Marton che potrebbero fare molto bene oggi. Per l’italia tre le atlete in pedana e dunque Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi: le azzurre è da un po’ che non salgono sui primi gradini del podio, ma quella di Tokyo potrebbe essere la loro occasioni.

Ancor più chance di medaglie per l’Italia poi nella gara individuale del fioretto maschile, dove pure ci giochiamo la carta del numero 1 al mondo (Alessio Foconi) e del campione olimpico in carica (Daniele Garozzo), accompagnati pure da Andrea Cassarà, veterano di mille battaglie ( e medaglie). Va pure detto che gli azzurri al solito non saranno da soli: meglio tenere d’occhio dunque anche Enzo Lefort e Gerek Meinhardt, come pure i giovani russi, carta jolly dle tabellone.

