DIRETTA GENOA TORINO, PUNTI SALVEZZA IN PALIO AL FERRARIS

Il sabato di Serie A si apre al Ferraris con la diretta Genoa Torino in campo alle 15,00 per la quindicesima giornata. La sfida metterà in palio punti salvezza tra due squadre in un momento difficile ma con segnali di ripresa.

Il Genoa di Vieira ha portato a casa quattro punti nelle prime due partite giocate ed arriva da un convincente 0 a 2 in casa dell’Udinese facilitato da un’espulsione per gli avversari nei primi minuti. Altra sconfitta per il Torino di Vanoli che ha perso 0 a 1 in casa contro il Napoli e non vede i tre punti da cinque giornate.

DIRETTA/ Inter Torino Primavera (risultato finale 4-3): grande spettacolo! (oggi 7 dicembre 2024)

DIRETTA GENOA TORINO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdervi le emozioni della diretta Genoa Torino sarà necessario recarsi al Ferraris o aver sottoscritto un abbonamento a DAZN che trasmetterà la partita. Inoltre, potrete rimanere aggiornati sullo svolgimento della partita anche attraverso la nostra diretta testuale.

DIRETTA/ Torino Napoli (risultato finale 0-1): la decide McTominay! (Serie A, oggi 1 dicembre 2024)

GENOA TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Intanto proviamo a capire quali mosse faranno i due allenatori e come decideranno di schierare le formazioni. Il Genoa di Vieira è pronto a confermare la formazione che ha battuto l’Udinese e manderà in porta Leali con Sabelli, Bani, Vogliacco e Martin a formare la difesa a quattro. Badelj, Thorsby e Frendrup comporranno il centrocampo con Miretti e Zanoli alle spalle dell’unica punta Pinamonti.

Continua con la difesa a tre, invece, il Torino di Vanoli che riconferma Milinkovic-Savic tra i pali con Walukiewicz, Coco e Masina aiutati anche da Pedersen e Lazaro sugli esterni. Ricci agirà da mediano con Vlasic e Gineitis ai suoi lati a sostenere un duo d’attacco con Sanabria e Adams.

Diretta/ Udinese Genoa (risultato finale 0-2): colpaccio pesante per Vieira! (Serie A, 1 dicembre 2024)

GENOA TORINO, LE QUOTE

Per entrare nel vivo della diretta Genoa Torino, andiamo a vedere anche quali sono le quote proposte da Bet365 per la partita. I rossoblù partono leggermente favoriti e il segno 1 è pagato 2,45 contro il 3,10 valido per i granata e per il pareggio X.