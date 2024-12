DIRETTA TORINO NAPOLI, TESTA A TESTA

Un altro gran match quello che si prospetta per la diretta di Torino Napoli, nel mentre che i giocatori in campo si riscaldano, noi diamo un’occhiata ai precedenti di questa partita per la nostra rubrica sui testa a testa storici. In totale abbiamo 111 partite prima di quella che commenteremo in live tra poco, un campione enorme che sicuramente ci fornirà degli ottimi dati in merito a questa sfida. Abbiamo 45 vittorie per i partenopei allenati da Conte cosi come i pareggi, mentre i granata si devono accontentare di sole 21 vittorie. 25 le sfide terminate al Maradona in cui il Napoli portò la vittoria davanti ai propri tifosi, andrà cosi anche oggi?

Se guardiamo l’ultimo match disputato dalle due squadre nel capoluogo campano vediamo però un pareggio per 1-1, figlio però della pessima stagione dello scorso anno. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Torino Napoli dove osserveremo insieme le statistiche di questa sfida che si preannuncia ricca di emozioni. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORINO NAPOLI: ECCO LE INFO STREAMING, VIDEO E TV, DOVE VEDERE L’INCONTRO?

I GRANATA NON VINCONO PIU’

Alle ore 15.00 di questo pomeriggio assisteremo alla diretta Torino Napoli. I piemontesi appaiono un po’ in difficoltà in undicesima posizione con quindici punti avendo pareggiato nello scorso turno contro il Monza dopo aver perso le tre gare precedenti. Le inseguitrici tengono il fiato sul collo dei granata che non si possono permettere di perdere ulteriore terreno prezioso nonostante debbano sfidare la capolista.

I campani non vogliono invece perdere la vetta della classifica occupata con ventinove punti, solo uno in più rispetto al gruppo formato da Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio. Il tecnico Antonio Conte mira a ripetere la vittoria ottenuta nell’ultimo weekend al Maradona contro la Roma.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI

Proviamo a fare una riflessione breve sulle probabili formazioni della diretta Torino Napoli. Mister Vanoli dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta, Coco, Maripan e Masina in difesa, Vojvoda, Gineitis, Ricci, Vlasic e Lazaro a centrocampo, Adams e Sanabria in attacco.

Il tecnico Antonio Conte non dovrebbe invece rinunciare ad un offensivo 4-3-3 ed affidarsi a Meret, chiacchierato in orbita mercato riguardo al rinnovo, tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno ed Olivera davanti in difesa, McTominay, Lobotka ed Anguissa per mantenere un centrocampo solido e compatto con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia a comporre invece il tridente che ha regalato diverse gioie sin qui a tutto l’ambiente.

DIRETTA TORINO NAPOLI, LE QUOTE

Se siete interessati al mondo delle scommesse capiamo bene qual è il pronostico Torino Napoli e le quote in palio. Per Planetwin ad esempio, i partenopei sono in pole position per la vittoria pagando il 2 ad appena 1.77. I granata hanno ben poche chances di ottenere un risultato positivo se si guarda all’1 quotato a 4.85 ed anche il pareggio non sembra un’opzione molto concreta essendo l’x fissato a 3.45. La pensa quasi allo stesso modo pure Snai che offre però l’1 a 5.00.