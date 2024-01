DIRETTA/ Ghana Capo Verde (risultato 0-1) video streaming tv: Ashimeru, gol annullato! (CAF, 14 gennaio 2024)

DIRETTA GHANA CAPO VERDE (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Ghana e Capo Verde sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e la squadra allenata da mister Hughton replica cogliendo un palo al 36′ con Konigsdorffer oltre a vedersi poi annullare un gol con Ashimeru al 36′ a causa di una posizione di fuorigioco ravvisata su segnalazione del VAR. Fino a questo momento il direttore di gara congolese Jean-Jacques Ndala Ngambo ha ammonito soltanto Djiku fra i giocatori del Ghana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

GHANA CAPO VERDE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ghana Capo Verde non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa della Coppa d’Africa 2024 è Sportitalia. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Africa la partita valida per il girone B della Coppa d’Africa 2024 tra le Nazionali di Ghana e Capo Verde è cominciata da una ventina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli uomini guidati dal commissario tecnico Pedro Leitao Brito partono forte lamentandosi per un presunto fallo di mano non ravvisato in area avversaria già al 4′ e riuscendo a passare in vantaggio verso il 18′ grazie alla rete messa a segno da Jamiro Monteiro. Intanto l’arbitro ha già ammonito Djiku al 10′ tra i calciatori del Ghana. Ecco le formazioni ufficiali: GHANA (4-2-3-1) – Ofori; Odoi, Djiku, Salisu, Mensah; Ashimeru, Baba; Paintsil, Konigsdorffer, Ayew; Semenyo. Commissario tecnico: Chris Hughton. CAPO VERDE (4-3-3) – Vozinha; Moreira, Costa, Lopes, Joao Paulo; Duarte, Lenini, Monteiro; Mendes, Bene, Cabral. Commissario tecnico: Pedro Leitao Brito. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

GHANESI FAVORITI!

Ghana Capo Verde, in diretta domenica 14 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso lo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Il Ghana, quattro volte campione continentale (nel 1963, 1965, 1978 e 1982), si candida come una delle favorite per vincere la Coppa d’Africa. L’allenatore Chris Hughton, di origini ghanesi, ha preso le redini della squadra, sostituendo Otto Addo nel marzo scorso. Ex difensore del Tottenham, Hughton può contare su una squadra composta principalmente da giocatori che militano in Europa. La stella indiscussa è Mohammed Kudus, che si è messo in luce già in Qatar e ora gioca in Premier League con il West Ham.

I Blue Sharks di Capo Verde, pur non avendo ambizioni di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, hanno sorpreso nel 2013 raggiungendo i quarti di finale, durante la loro prima partecipazione assoluta. Bubista, l’esperto allenatore, li guida anche in questa edizione. Tra i giocatori capoverdiani spicca l’attaccante della Salernitana Jovane Cabral, mentre il veterano Ryan Mendes, attualmente in Turchia al Karagumruk, rappresenta una figura chiave per la squadra a 34 anni di età.

PROBABILI FORMAZIONI GHANA CAPO VERDE

Le probabili formazioni della diretta Ghana Capo Verde, match che andrà in scena allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan. Per il Ghana, Chris Hughton schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ofori; Seidu, Djiku, Salisu, Mensah; Amartey, Baba; J. Ayew, Kudus, Paintsil; Williams. Risponderà Capo Verde allenata da Bubista con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vozinha; Semedo, Borges, Pico, Stopira; Rocha, Costa, Monteiro; Mendes, Rodrigues, Bebe.

GHANA CAPO VERDE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ghana Capo Verde, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria del Ghana con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo di Capo Verde, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











