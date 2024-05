Coppa d’Africa, rissa a colpi di stampelle/ Surreale: succede nel torneo per amputati (oggi 29 maggio 2024)

COPPA D’AFRICA PER AMPUTATI: RISSA A COLPI DI STAMPELLE

Sarebbe una scena che potrebbe avere del comico, ma è accaduto davvero: il Ghana ha appena vinto la Coppa d’Africa 2024, ma in campo si scatena una rissa che vede coinvolti calciatori e membri dello staff. Fin qui niente di nuovo, anzi ci sarebbe da condannare un epilogo brutto e che poco ha a che vedere con il mondo dello sport, che persegue invece i valori di rispetto e complimenti all’avversario; cosa che facciamo comunque, ma dopo aver specificato che la rissa è avvenuta a colpi di… stampelle.

DIRETTA/ Sudafrica RD Congo (risultato finale 0-0; 6-5 dcr): Bafana Bafana terzi! (CAF, 10 febbraio 2024)

Il motivo potrebbe sembrare surreale, non lo è se si contestualizza l’accaduto: la Coppa d’Africa di cui parliamo non è quella tradizionale, che del resto è andata in scena lo scorso inverno e ha visto la vittoria della Costa d’Avorio, ma quella che è riservata agli amputati, una competizione molto particolare ma, certamente, non l’unica riservata a disabilità di qualunque tipo se solo pensiamo al tradizionale appuntamento delle Paralimpiadi.

Probabili formazioni Nigeria Costa d’Avorio/ Quote: chi gioca in finale? (Coppa d’Africa, 11 febbraio 2024)

LA SURREALE RISSA

Finale Marocco Ghana, come detto: questa competizione africana si gioca con calciatori di movimento che hanno perso una gamba, mentre ai portieri manca un braccio: sfortunati da questo punto di vista, ma eroi sul terreno di gioco perché giocare una partita di calcio in queste condizioni, chi scrive può solo immaginarlo, deve essere tutt’altro che semplice perchè bisogna sopperire a difficoltà non indifferenti anche solo per muoversi in campo.

Le stampelle fanno ovviamente parte della tenuta di gara, al pari della divisa e degli scarpini; ebbene, le stampelle sono diventate strumento per “andare addosso” agli avversari quando la partita è finita, e il Ghana ha superato il Marocco per 2-1. Nel video si vede chiaramente quanto accaduto: un episodio da condannare, che potrebbe anche essere preso alla leggera ma che in realtà, purtroppo, si vede anche sui campi di calcio per normodotati.

Probabili formazioni Nigeria Costa d’Avorio/ Diretta tv: ecco Osimhen e Lookman (Coppa d’Africa, 10 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA