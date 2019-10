Diretta Giro di Lombardia 2019/ Streaming video Rai: orario, percorso e vincitore

Oggi sabato 12 ottobre la diretta Giro di Lombardia 2019, edizione numero 113 della leggendaria classica delle foglie morte, chiuderà la stagione del grande ciclismo. L’appuntamento è attesissimo: il Giro di Lombardia è l’ultima delle cinque Classiche Monumento del ciclismo, l’unica che non si disputa in primavera e che assume un fascino particolare proprio in virtù di essere l’ultimo grande appuntamento della stagione, come indica il suo soprannome di “classica delle foglie morte”. Inoltre, il Giro di Lombardia fra tutte le classiche è quella con il percorso più impegnativo e che di conseguenza attira tutti i big dei grandi giri, che vedono proprio in questa corsa la classica più adatta alle loro caratteristiche: ecco perché nei 243 km del percorso tra Bergamo e Como vedremo all’opera chi ci sa fare sulle salite. L’albo d’oro delle ultime edizioni parla chiaro: Vincenzo Nibali ci ha regalato due grandi soddisfazioni nel 2015 e nel 2017, alternandosi ai successi di Esteban Chaves nel 2018 e di Thibaut Pinot l’anno scorso, proprio davanti allo Squalo. Le caratteristiche necessarie per fare bene al Giro di Lombardia 2019 sono dunque molto evidenti: il Lombardia anche quest’anno sarà imperdibile per chi ama il ciclismo, con in più un doveroso ricordo di Felice Gimondi, nella sua terra e in occasione della corsa che vinse ben due volte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI LOMBARDIA 2019

La diretta tv del Giro di Lombardia 2019 sarà lunga e meritata, perché questa grande classica dalle ore 14.00 e fino alle ore 17.15 circa sarà visibile in chiaro su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, per seguire tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. Il Giro di Lombardia è però visibile anche su Eurosport a partire dalle ore 14.20, il canale tematico visibile sia sulla piattaforma Sky sia su DAZN: in questo caso, la diretta streaming video sarà garantita da Eurosport Player. Tra i riferimenti, ricordiamo anche il sito ufficiale ilombardia.it, la pagina Facebook Il Lombardia e l’account Twitter @Il_Lombardia. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2019: IL PERCORSO

Presentando la diretta Giro di Lombardia 2019, abbiamo già esaminato per sommi capi le peculiarità del percorso che però adesso andiamo a descrivere più nel dettaglio. Il tracciato sarà quello più classico degli ultimi anni, con partenza da Bergamo e arrivo a Como: dopo la piccola modifica dell’anno scorso, torna anche il San Fermo della Battaglia e dunque avremo quello che possiamo definire il Lombardia “per eccellenza”. Sarà dunque Bergamo ad ospitare la partenza del Giro di Lombardia 2019 alle ore 10.30, mentre l’arrivo sarà sul Lungo Lario Trento di Como. Lasciata Bergamo, si pedalerà verso il Colle Gallo (km 55,1), prima salita di giornata caratterizzata da 7,4 km di ascesa con pendenza media del 6% e punte di pendenza massima fino al 10%. Si tornerà di nuovo verso Bergamo, per poi attraversare l’Adda e cominciare ad avvicinarsi a Como; ma per raggiungere l’arrivo, di salite ce ne saranno molte altre. Per primo il Colle Brianza (km 114,4), poi naturalmente si entrerà nel vivo della corsa con la salita simbolo del Giro di Lombardia, quella verso il Santuario della Madonna del Ghisallo, protettrice dei ciclisti (km 178,9). La salita misura 8,6 km, ma a dire il vero è molto irregolare: il dato di pendenza media è del 6,2%, ma a metà si trova un falsopiano e anche una leggera discesa. I tratti più impegnativi sono dunque il primo e l’ultimo, dove si raggiungeranno punte di pendenza massima al 14% nella prima parte e del 12% all’ultimo chilometro dallo scollinamento. Attenzione però, perché subito dopo la discesa dal Ghisallo si ricomincerà a salire verso la Colma di Sormano: i primi 5,1 km avranno pendenza media del 6,6%, ma gli ultimi 2 km costituiscono il famigerato Muro di Sormano, che in soli 1920 metri di lunghezza comporta un dislivello di 304 metri. La pendenza media è del 15,8%, con punte di pendenza massima che sfiorano il 27%. Lo scollinamento sarà al km 192,4, quando dunque ne mancheranno 50,5 al traguardo. Discesa da non sottovalutare e poi tratto pianeggiante fino a Como, molto importante dal punto di vista strategico. Tuttavia i giochi non saranno ancora fatti, perché il finale presenterà in rapida successione le ultime due, decisive salite del Giro di Lombardia quando arriva nella città lariana. Prima il Civiglio (km 226,2), caratterizzato da 4,2 km al 9,7% di pendenza media e punte fino al 14% di pendenza massima, poi l’ostica discesa e ancora il San Fermo della Battaglia (km 237,7), che misura 2,7 km al 7,2% di pendenza media e punte di pendenza massima al 10%. In cima mancheranno solo 5,3 km all’arrivo, prima in discesa e poi il breve tratto pianeggiante finale verso il Lungo Lario.

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2019: I PARTECIPANTI

L’elenco dei partecipanti è eccellente, come è giusto che sia per una corsa mitica, nobilitando così la diretta Giro di Lombardia 2019. La prima citazione va obbligatoriamente a Vincenzo Nibali, naturalmente non solo per nazionalismo, ma perché lo Squalo ha vinto arrivando da solo sul traguardo di Como sia nel 2015 sia nel 2017, mentre l’anno scorso arrivò secondo nonostante una condizione ancora non eccellente dopo la caduta al Tour: il percorso dunque è perfetto per lo Squalo. L’elenco dei nomi più attesi è però davvero lunghissimo: avremo ad esempio Philippe Gilbert (che ha vinto due volte il Lombardia), Alberto Bettiol e Jakob Fuglsang, vincitori di tre delle quattro classiche Monumento di primavera (era iscritto anche Julian Alaphilippe, che però ha rinunciato in extremis), oppure Egan Bernal e Primoz Roglic, cioè i vincitori di Tour de France e Vuelta – e in questi giorni vittoriosi al Gran Piemonte il colombiano, al Giro dell’Emilia e alle Tre Valli Varesine lo sloveno. Ecco poi il nuovo campione del Mondo, il danese Mads Pedersen, il suo predecessore Alejandro Valverde alla caccia della prima ‘classica delle foglie morte’, Esteban Chaves e Daniel Martin che invece in carriera hanno già vinto il Giro di Lombardia. Se ancora non bastasse, proviamo a fare qualche altro nome: Michael Woods che mercoledì ha vinto la Milano Torino, Adam Yates, Nairo Quintana, Mikel Landa, Ilnur Zakarin e tra gli italiani Giulio Ciccone e Davide Formolo, che si aggiungono a Nibali come speranze azzurre di chiudere in trionfo il 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA