DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2023/ Video streaming Rai 2: mitico albo d’oro (oggi sabato 7 ottobre)

In vista della diretta Giro di Lombardia 2023 diamo uno sguardo all’albo d’oro, che significa fare un tuffo nella storia del grande ciclismo. Impossibile riassumere cosa è successo nelle 116 edizioni che abbiamo già vissuto, ma possiamo ricordare qualche dato sui corridori che hanno fatto la storia dell’ultima Classica Monumento della stagione. In copertina va un certo Fausto Coppi, l’unico capace di vincere per ben cinque volte il Giro di Lombardia, per la precisione negli anni 1946, 1947, 1948, 1949 e 1954, battendo il record precedente di Alfredo Binda che si era imposto per quattro volte nel 1925, 1926, 1927 e 1931.

A quota tre vittorie il gruppo si fa più folto: tanti nomi leggendari di un passato ormai lontano, dal francese Henri Pellissier a Costante Girardengo, Gaetano Belloni e Gino Bartali, in epoca recente invece i migliori sono stati l’irlandese Sean Kelly e infine Damiano Cunego, che vincendo nel 2004, 2007 e 2008 ha completato (per ora) l’elenco dei tre volti vincitori. Oltre al veronese, nel terzo millennio vanno ricordati Michele Bartoli, Paolo Bettini, Philippe Gilbert, Joaquim Rodriguez, Vincenzo Nibali e infine Tadej Pogacar, tutti a quota due vittorie, con lo sloveno che però potrebbe staccarli per raggiungere chi vanta tre vittorie. A quota due troviamo tra gli altri pure Eddy Merckx e Felice Gimondi, Roger De Vlaeminck e Francesco Moser e ancora Bernard Hinault: tante pagine da leggenda sono state scritte alla Classica delle Foglie Morte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI LOMBARDIA 2023

La diretta tv del Giro di Lombardia 2023 sarà lunga e meritata, perché questa grande classica sarà trasmessa integralmente dalla Rai, a partire dalle ore 10.15 su Rai Sport (canale numero 58 del telecomando), con passaggio di rete alle ore 14.00 per seguire su Rai Due tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video del Giro di Lombardia 2023 sarà dunque garantita tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. Il Giro di Lombardia è però visibile anche su Eurosport, con diretta streaming video su Discovery +, ma entrambi i servizi sono riservati agli abbonati. Tra i riferimenti, ricordiamo anche il sito ufficiale ilombardia.it, la pagina Facebook Il Lombardia e l’account Twitter @Il_Lombardia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DI LOMBARDIA 2023 SU RAIPLAY

CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi sabato 7 ottobre la diretta Giro di Lombardia 2023 ci terrà compagnia con l’edizione numero 117 della leggendaria Classica delle Foglie Morte (anche se le temperature in questi giorni sono ancora alte), che chiuderà di fatto la stagione del grande ciclismo. L’appuntamento è attesissimo: il Giro di Lombardia è l’ultima delle cinque Classiche Monumento del ciclismo ed inoltre è quella con il percorso più impegnativo e che di conseguenza attira tutti i big dei grandi giri, che vedono proprio in questa corsa la classica più adatta alle loro caratteristiche: ecco perché nei 238 km del percorso tra Como e Bergamo vedremo all’opera chi ci sa fare sulle salite. Basterebbe forse dire che le ultime due edizioni sono state vinte entrambe da Tadej Pogacar, che non si fa problemi se il percorso sia in un verso oppure nell’altro: nel 2021 vinse a Bergamo su un percorso praticamente identico a quello che sarà. Proposto anche stavolta, nel 2022 invece si è imposto a Como, onorando l’alternanza fra le due città “simbolo” del Giro di Lombardia.

Il percorso è per campioni e di conseguenza la startlist è fenomenale: da Tadej Pogacar a Primoz Roglic e Remco Evenepoel, basterebbe forse citare questi tre per indicare coloro che sono naturalmente i grandi favoriti nella diretta del Giro di Lombardia 2023, anche perché avranno l’assistenza di squadre formidabili, che avrebbero anche altri potenziali capitani tra i “gregari” di lusso; poi abbiamo Felix Gall e Ben O’Connor, Mikel Landa, Jai Hindley e Aleksandr Vlasov, Richard Carapaz e Rigoberto Uran, Thibaut Pinot al passo d’addio (e vincitore nel 2018), poi ancora Enric Mas che fu secondo l’anno scorso, Romain Bardet, Simon Yates e Filippo Zana, Jakob Fuglsang (vincitore nel 2020 a Ferragosto) e Domenico Pozzovivo e non li abbiamo nemmeno citati tutti… Ormai è un ex Vincenzo Nibali, per due volte vincitore, al via però ci sono anche Esteban Chaves e Bauke Mollema fra coloro che hanno già vinto questa corsa leggendaria. Como e Bergamo ancora una volta si invertono come sedi di partenza e arrivo, ma non cambiano le caratteristiche necessarie per essere protagonisti nella diretta del Giro di Lombardia 2023.

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2023: IL PERCORSO

Presentando la diretta Giro di Lombardia 2023, abbiamo già esaminato per sommi capi le peculiarità del percorso, ma adesso la nostra analisi deve farsi più dettagliata, a cominciare naturalmente dal fatto che stavolta la partenza sarà da Como per giungere all’arrivo di Bergamo dopo 238 km difficilissimi. Andiamo per ordine: l’appuntamento con la partenza da Como sarà fissato già alle ore 10.35. La prima asperità sarà la leggendaria salita verso la Madonna del Ghisallo, affrontata stavolta dal versante di Asso e con scollinamento già al km 38,3, ovviamente un po’ sacrificata in questa versione del percorso del Giro di Lombardia. La bagarre potrebbe esplodere sulla salita che da Almenno San Bartolomeo porterà la corsa alla Roncola (km 100,9) per 9,4 km di ascesa al 6,6% di pendenza media e punte di pendenza massima fino al 17%. Si scenderà poi da Costa Valle Imagna verso Ponte Giurino, dove inizierà la salita di Berbenno (km 129), altri 6,8 km anche se con pendenza al 4,6%.

Dopo San Pellegrino Terme ecco la lunga salita verso Dossena, o per essere più precisi il Passo della Crocetta (km 161,9), un’ascesa di 11 km al 6,2% e con punte di pendenza massima fino all’11% che sarà seguita da una brevissima discesa, dopo la quale si salirà ancora verso Zambla Alta, che al km 174,7 della corsa sarà il “tetto” del Giro di Lombardia 2023 a 1257 metri sul livello del mare. La discesa e un breve falsopiano ci porteranno a Gazzaniga, dove comincerà la salita del Passo di Ganda, che potrebbe davvero essere fondamentale con i suoi 9,2 km di ascesa al 7,3% medio e con punte fino al 15% nell’ultimo chilometro. Lo scollinamento sarà al km 206,6, poi attraverso Selvino si scenderà a Nembro e ci sarà un tratto pianeggiante verso Bergamo, dove però il Giro di Lombardia 2023 riserverà ancora emozioni con il classico passaggio in Città Alta da Colle Aperto, con pendenza fino al 12% e un tratto anche lastricato. Ai 1800 m dall’arrivo ci sarà una svolta secca con breve strettoia per superare Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo di 800 metri che conduce all’arrivo in viale Roma, dove sarà incoronato il vincitore del Giro di Lombardia 2023.











