Diretta Giro di Lombardia 2021/ Streaming video Rai 2: si torna a Bergamo!

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2021: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi sabato 9 ottobre la diretta Giro di Lombardia 2021, edizione numero 115 della leggendaria Classica delle Foglie Morte, chiuderà di fatto la stagione del grande ciclismo. L’appuntamento è attesissimo: il Giro di Lombardia è l’ultima delle cinque Classiche Monumento del ciclismo, con l’eccezione dell’anno scorso quando il danese Jakob Fuglsang vinse un’anomala edizione disputata a Ferragosto. Inoltre, il Giro di Lombardia fra tutte le classiche è quella con il percorso più impegnativo e che di conseguenza attira tutti i big dei grandi giri, che vedono proprio in questa corsa la classica più adatta alle loro caratteristiche: ecco perché nei 239 km del percorso tra Como e Bergamo vedremo all’opera chi ci sa fare sulle salite. La startlist è fenomenale: da Vincenzo Nibali a Julian Alaphilippe, da Tadej Pogacar a Primoz Roglic, da Thibaut Pinot a Remco Evenepoel, da Alexander Vlasov ad Adam Yates, da Chris Froome a Rigoberto Uran fino a Romain Bardet, Simon Yates, Bauke Mollema, Daniel Martin ad Esteban Chaves e dimentichiamo sicuramente ancora qualcuno…

L’albo d’oro delle ultime edizioni parla chiaro: Vincenzo Nibali ci ha regalato due grandi soddisfazioni nel 2015 e nel 2017, alternandosi ai successi di Esteban Chaves nel 2018 e di Thibaut Pinot nel 2018, proprio davanti allo Squalo. Poi nel 2019 ha fatto festa l’olandese Bauke Mollema e nel 2020 come detto si è imposto Fuglsang: quest’anno Como e Bergamo si invertono come sedi di partenza e arrivo, ma non cambiano le caratteristiche necessarie per fare bene al Giro di Lombardia 2021, scopriamo allora tutto ciò che serve sapere per seguirlo in diretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI LOMBARDIA 2021

La diretta tv del Giro di Lombardia 2021 sarà lunga e meritata, perché questa grande classica sarà trasmessa integralmente dalla Rai, a partire dalle ore 10.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), con passaggio di rete alle ore 14.00 per seguire su Rai Due tutti i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet della Rai all’indirizzo www.raiplay.it. Il Giro di Lombardia è però visibile anche su Eurosport, il canale tematico visibile sia sulla piattaforma Sky sia su DAZN: in questo caso, la diretta streaming video sarà garantita da Eurosport Player. Tra i riferimenti, ricordiamo anche il sito ufficiale ilombardia.it, la pagina Facebook Il Lombardia e l’account Twitter @Il_Lombardia. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIRO DI LOMBARDIA 2021: IL PERCORSO

Presentando la diretta Giro di Lombardia 2021, abbiamo già esaminato per sommi capi le peculiarità del percorso che però adesso andiamo a descrivere più nel dettaglio, a cominciare naturalmente dal fatto che stavolta la partenza sarà da Como per giungere all’arrivo di Bergamo dopo 239 km difficilissimi. Andiamo per ordine: l’appuntamento con la partenza da Como sarà fissato già alle ore 10.30. La prima asperità sarà la leggendaria salita verso la Madonna del Ghisallo, affrontata stavolta dal versante di Asso e con scollinamento già al km 38,6, ovviamente un po’ sacrificata in questa versione del percorso del Giro di Lombardia. La bagarre potrebbe esplodere sulla salita che da Almeno San Bartolomeo porterà la corsa alla Roncola (km 101,4) per 9,4 km di ascesa al 6,6% di pendenza media e punte di pendenza massima fino al 17%. Si scenderà poi da Costa Valle Imagna verso Ponte Giurino, dove inizierà la salita verso Berbenno (km 129,5), altri 6,8 km anche se con pendenza al 4,6%.

Dopo San Pellegrino Terme ecco la lunga salita verso Dossena (km 161,1), un’ascesa di 11 km al 6,2% e con punte di pendenza massima fino all’11% e seguita da una brevissima discesa dopo la quale si salirà ancora verso Zambla Alta, che al km 175,3 della corsa sarà il “tetto” del Giro di Lombardia 2021 a 1257 metri sul livello del mare. La discesa e un breve falsopiano ci porteranno a Gazzaniga, dove comincerà la salita del Passo di Ganda, che potrebbe davvero essere fondamentale dal momento che saranno ben 9,2 km al 7,3% medio e con punte fino al 15% nell’ultimo chilometro. Lo scollinamento sarà al km 207,2, poi attraverso Selvino si scenderà a Nembro e ci sarà un tratto pianeggiante verso Bergamo, dove però il Giro di Lombardia 2021 riserverà ancora emozioni, perché ci sarà il passaggio in Città Alta con pendenza fino al 12% e un tratto anche lastricato. Ai 1800 m dall’arrivo ci sarà una svolta secca con breve strettoia per superare Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo di 800 metri che conduce all’arrivo.



