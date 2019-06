Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video tv, 5^ tappa Munchenstein-Einsiedeln

Il Giro di Svizzera 2019, ancora una volta oggi in diretta, arriva alla sua quinta tappa: mercoledì 19 giugno si corre infatti la Munchenstein-Einsiedeln di 177 chilometri. Un percorso che punta verso Nord: di fatto si passerà sotto Zurigo nella parte iniziale della giornata (lasciandola comunque parecchio distante) per poi avvicinare Aarau, ma soprattutto con l’arrivo si giunge a poco più di 100 chilometri da Basilea. Siamo dunque nella Svizzera tedesca; riguardo il percorso, possiamo dire che si tratta di una tappa abbastanza vivace e rappresenta forse il primo giorno nel quale si inizierà a fare sul serio. Secondo le stime fornite dal sito ufficiale, l’andatura media non supererà i 40 Km/h rimanendovi anzi sotto, e si dovrebbe concludere intorno alle 4 ore e 40 minuti. Siccome la partenza è prevista per le 12:40, l’arrivo a Einsiedeln è previsto non prima delle 17:20 anche se poi, naturalmente, la tappa potrebbe seguire altri canovacci e sorprenderci in un modo o nell’altro.

La quinta tappa del Giro di Svizzera 2019 è particolarmente insidiosa: fin dalle prime battute infatti si sale, e di fatto non esistono tratti pianeggianti nei quali tirare il fiato se non forse tra i 110 e i 125 chilometri, quando comunque ci sono dei tratti che potrebbero creare un minimo di selezione, e un finale che dopo aver raggiunto i 904 metri di altitudine entrando a Einsiedeln sarà in piano, con arrivo anche in leggera discesa. Tuttavia per l’intera giornata si continuerà a salire e scendere: certamente lo strappo più importante è quello che parte al chilometro 129, quando la strada si impenna in maniera quasi vertiginosa per circa 13 chilometri e si passa da meno di 400 metri ai 775 di Sattel – GPM di categoria 2 – per poi avere una nuova ascesa ai 904 di cui abbiamo parlato in precedenza, e dove è piazzato un altro Gran Premio della Montagna. Una tappa dunque utile per lunghe fughe con le quali fare selezione, ma anche e soprattutto gli uomini di classifica saranno chiamati a dire la loro perchè questa potrebbe essere una giornata utile per definire la graduatoria.



