Diretta Giro di Svizzera 2019/ Streaming video e tv: percorso e vincitore 4^ tappa

Il Giro di Svizzera 2019 è in diretta anche oggi, martedì 18 giugno, con la quarta tappa Murten-Arlesheim di 163,9 km, frazione che possiamo definire di media difficoltà per l’edizione numero 83 del Giro di Svizzera, uno degli appuntamenti più significativi della stagione del grande ciclismo. Per il momento c’è ancora notevole incertezza, perché le tappe più significative devono ancora arrivare nel Tour de Suisse iniziato sabato scorso con una breve cronometro e che deve ancora proporre sia le più impegnative tappe di montagna sia la prova contro il tempo più lunga. Nel frattempo ci sarà da stare attenti alla tappa odierna, non durissima ma con un finale insidioso, nel quale saranno in tanti a cercare un affondo e, se dovessero crearsi le condizioni giuste, magari potrebbe tentare l’acuto anche qualche big con ambizioni di classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DI SVIZZERA (4^ TAPPA)

La diretta tv del Giro di Svizzera 2019 sarà garantita oggi per la quarta tappa Murten-Arlesheim dalle ore 16.00 per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno infatti seguire il Giro di Svizzera sui canali di Eurosport e per la precisione oggi su Eurosport 2, disponibile al numero 211 della piattaforma; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure Sky Go.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2019: PERCORSO 4^ TAPPA MURTEN-ARLESHEIM

Per presentare la diretta Giro di Svizzera per questa quarta tappa dell’edizione 2019, possiamo adesso approfondire l’analisi del percorso della Murten-Arlesheim, che finora abbiamo descritto solamente per sommi capi. Detto che la partenza avrà luogo alle ore 13.15 da Murten, località del Canton Friburgo che aveva già ospitato l’arrivo della frazione di ieri, oggi invece l’arrivo ad Arlesheim, nel Cantone di Basilea Campagna, sarà atteso indicativamente fra le ore 17.10 e le 17.30. Nei primi 80 km non ci sarà praticamente nulla da segnalare, ma la seconda metà del percorso presenterà varie difficoltà, a cominciare dal primo Gran Premio della Montagna che sarà il Passwang. Il finale sarà invece caratterizzato da un circuito da ripetere due volte attorno ad Arlesheim, con la salita di Eichenberg che sarà valida come Gpm solamente al secondo passaggio ma sicuramente avrà un peso notevole nell’economia della corsa e potrebbe stabilire chi arriverà a giocarsi la vittoria all’arrivo di Arlesheim.



