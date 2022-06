Diretta Golden State Boston/ Streaming video tv: altro blitz? (NBA Finals gara-2)

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: RISCATTO WARRIORS?

Golden State Boston va in scena alle ore 2:00 della mattina italiana di lunedì 6 giugno: siamo sempre al Chase Center di San Francisco, per gara-2 delle NBA Finals 2022. Nel primo episodio della serie è già saltato il banco: gli Warriors, che sono arrivati in finale avendo sempre vinto in casa in questi playoff, hanno gettato alle ortiche un’ottima partita e un vantaggio in doppia cifra facendosi rimontare in un quarto periodo da 16-40, nel quale Al Horford è emerso come straordinario protagonista insieme ai gregari dei Celtics, che si sono presi il fattore campo.

NBA Finals, Boston Celtics vincono in rimonta/ Golden State Warriors ko

Le NBA Finals 2022 saranno ovviamente lunghe, ma nella diretta di Golden State Boston per gli Warriors è già fondamentale vincere per impattare sul risultato di 1-1, così da mettersi nelle condizioni di operare un solo blitz in Massachusetts e riprendersi il vantaggio. Staremo a vedere, come sempre i temi che possono emergere da gara-2 possono essere davvero tanti e non è detto che chi sia stato protagonista tre notti fa lo sarà ancora, e viceversa; lo valuteremo quando Golden State Boston prenderà il via, regalandoci ancora grandissime emozioni…

NBA, Boston Celtics alle Finals/ Per il titolo dopo 12 anni: battuta Miami in gara-7

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Golden State Boston sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport NBA che trovate al numero 209 del decoder, la telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo che avrà al suo fianco Davide Pessina per il commento tecnico, e poi tutti i compagni di viaggio alle NBA Finals 2022 che sono Francesco Bonfardeci, Alessandro Mamoli e Marco Crespi. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente grazie all’applicazione Sky Go, la cui attivazione non richiede costi aggiuntivi.

Steve Kerr, lo sfogo del tecnico Nba dopo strage Texas/ "Quando faremo qualcosa?"

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina dunque il momento della diretta di Golden State Boston. In gara-1 delle NBA Finals 2022 è successo quello che non ti aspetti: gli Warriors, i cui giocatori hanno un totale di 123 partite nelle finali, sono incredibilmente crollati nel quarto periodo contro una squadra che alla stessa statistica sommava zero gare, e che invece ha eseguito alla perfezione. La brutta notizia per Golden State è che Boston ha espugnato il Chase Center con un Jayson Tatum da 12 punti e 3/17 al tiro (però anche 13 assist, numero più alto per un debuttante alle NBA Finals), quella buona fatichiamo a trovarla se non che Klay Thompson sembra non abbia mai saltato gli ultimi due anni per gli infortuni, e Steph Curry comunque ha disputato una partita in formato MVP.

Il problema è che questo è durato soltanto tre quarti, e che comunque Golden State è riuscita a perdere proprio nel suo regno, ovvero quando avrebbe dovuto chiudere i conti; adesso starà a Steve Kerr trovare gli accorgimenti giusti per fare meglio di Ime Udoka, che è già riuscito a entrare sotto pelle al suo collega e si prepara a operare un blitz che sarebbe molto probabilmente decisivo per il titolo. Tra poco la diretta di Golden State Boston per gara-2 delle NBA Finals 2022 tornerà a farci compagnia, e noi non vediamo l’ora di scoprire se gli Warriors sapranno impattare nella serie oppure i Celticis si prenderanno un 2-0 con cui tornare a casa loro e chiudere i conti…











© RIPRODUZIONE RISERVATA