Diretta Golden State Boston/ Streaming video tv: NBA Finals 2022, gara-1

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: INIZIANO LE NBA FINALS!

Golden State Boston si gioca alle ore 3:00 della mattina italiana di venerdì 3 giugno, presso il Chase Center di San Francisco: finalmente iniziano le NBA Finals 2022, gara-1 mette a confronto gli Warriors di Steve Kerre e i Celtics di Ime Udoka nel primo episodio di una serie che sarà al meglio delle 7 partite. La formula: due gare in casa Golden State (che hanno miglior record in regular season), poi due a Boston, quindi 1-1-1. Una finale inedita: gli Warriors però sono alla sesta nelle ultime otto stagioni e delle cinque precedenti ne hanno vinte tre, segnando un’epoca che con il rientro di Klay Thompson può ora proseguire.

NBA, Boston Celtics alle Finals/ Per il titolo dopo 12 anni: battuta Miami in gara-7

I Celtics invece non la giocavano da 12 anni, quando erano stati sconfitti in gara-7 dai rivali di sempre Los Angeles Lakers, che avevano battuto due anni prima. Due squadre che comunque hanno fatto la storia della NBA sia pure in modo diverso, e che ora sono pronti a confrontarsi: californiani favoriti ma mai dare per vinto il cuore di una Boston che per arrivare sino a qui ha fatto un grande percorso, ora non ci resta che apparecchiare la tavola per la diretta di Golden State Boston. Gara-1, ma ce ne saranno almeno altre tre e, da appassionati, la speranza è che la serie delle NBA Finals 2022 possa essere ancora più lunga…

Steve Kerr, lo sfogo del tecnico Nba dopo strage Texas/ "Quando faremo qualcosa?"

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2022

La diretta tv di Golden State Boston sarà riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport NBA che trovate al numero 209 del decoder, la telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo che avrà al suo fianco Davide Pessina per il commento tecnico, e poi tutti i compagni di viaggio alle NBA Finals 2022 che sono Francesco Bonfardeci, Alessandro Mamoli e Marco Crespi. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche con il servizio di diretta streaming video, che viene fornito dalla stessa emittente grazie all’applicazione Sky Go, la cui attivazione non richiede costi aggiuntivi.

VIDEO/ NBA All Star Game 2022: Team LeBron vs Team Durant (163-160), gli highlights

DIRETTA GOLDEN STATE BOSTON: RISULTATI E CONTESTO

Golden State Boston allora: lo spettacolo delle NBA Finals 2022 comincia dal Chase Center. Gli Warriors hanno dovuto aspettare due anni per tornarci, e non a caso il digiuno è coinciso con il lunghissimo infortunio che ha costretto ai box Klay Thompson: tornato lui i pezzi si sono nuovamente incastrati e Golden State in questi playoff ha dimostrato di essere forse ancora la squadra da battere, con un record di 9-0 in casa e uno Steph Curry diventato il primo MVP di sempre nelle finali della Western Conference, premio introdotto quest’anno e intitolato a Magic Johnson (e non poteva essere altrimenti, con buona pace e nel rispetto di tutti gli altri protagonisti del passato).

Quello della Eastern Conference porta inevitabilmente il nome di Larry Bird, e c’è un che di poetico nel pensare che a vincerlo sia stato un Celtic: ovviamente Jayson Tatum, il trascinatore di una squadra che però si è dimostrata straordinario gruppo, perché Jaylen Brown è il gemello perfetto e Marcus Smart ha segnato 24 punti nella vittoria in gara-7 contro Miami, in trasferta. Una Boston che avrebbe potuto essere smantellata tempo fa: invece il front management ha deciso per la conferma dello zoccolo duro, ha introdotto tasselli importanti e ora finalmente i Celtics tornano alle NBA Finals. Sarà la prima volta per Al Horford, che a 36 anni ha dominato sotto i tabelloni contro gli Heat; la prima per tutti, e questo potrebbe contare a favore di Golden State anche se, nei panni di Steve Kerr, non sottovaluteremmo Tatum e Brown. Un allenatore che però è alla sesta finale (oltre agli anelli vinti come giocatore) lo sa fin troppo bene…











© RIPRODUZIONE RISERVATA