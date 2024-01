DIRETTA/ Guinea Gambia video streaming tv: che sfida due anni fa! (Coppa d’Africa, 19 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA GAMBIA, I TESTA A TESTA

Presentiamo la diretta di Guinea Gambia anche dal punto di vista dei precedenti: si tratta di una partita che si è giocata in sei occasioni, e la più recente di queste ha anche fatto riferimento agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Era stata una sfida storica: entrambe seconde nel loro girone, le due nazionali si erano affrontate per un posto nei quarti di finale ed era stato Musa Barrow, che ben conosciamo in Italia, a risolvere la partita a favore degli Scorpioni. Sono tre le partite che queste due nazionali hanno disputato in Coppa d’Africa, anche se le due del 2007 hanno riguardato le qualificazioni: la Guinea aveva vinto 2-0 in Gambia mentre nella sfida di ritorno era finita con un pareggio per 2-2.

In generale il testa a testa ci racconta di tre vittorie del Gambia e due pareggi: una sola affermazione per la Guinea e che è quella che abbiamo appena ricordato. Oggi proprio la Guinea parte in vantaggio per quella che è la classifica del girone di Coppa d’Africa 2024, ma il Gambia come abbiamo visto due anni fa ha timbrato un bellissimo quarto di finale ed è intenzionato a vendicare la sconfitta subita dal Senegal lo scorso lunedì: vedremo come andranno le cose sul terreno di gioco, perché tra poco arriverà il momento di dare il via alle ostilità. (agg. di Claudio Franceschini)

GUINEA GAMBIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Guinea Gambia sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

E’ GIA’ FONDAMENTALE

La diretta Guinea Gambia, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 21:00, racconta della seconda giornata del Girone C di Coppa d’Africa. E’ stato un debutto tutto sommato positivo quello della nazionale rosso-giallo-verde. Con il Camerun, favorito ad inizio gara, è arrivato un pareggio per 1-1 che accresce di valore se si considera che la Guinea è rimasta in 10 nel recupero del primo tempo, in vantaggio di un gol.

Il Gambia invece ha fatto il possibile per giocarsela con il Senegal, ma dopo quattro minuti Gueye aveva sbloccato il match. Anche in questo caso, nel recupero della prima frazione, arriva un cartellino rosso per il Gambia che mette ancora più in salita la gara. Le reti di Camara al 52′ e 86′ chiudono definitivamente la partita.

GUINEA GAMBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Guinea Gambia vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-3. In porta Kone, difesa composta da Conte, Diakhaby, Jeanvier e Sylla. Gli esterni saranno Guilavogui e Cisse con in cambia di regia Konate e Moriba. Davanti la coppia Camara-Bayo.

Risponde il Gambia con l’assetto tattico 4-2-3-1. Tra i pali Gaye, quartetto arretrato formato da Janko, Gomez, Colley e Touray a chiudere il reparto. A centrocampo Manneh e Ngum con la folta batteria di trequartisti che vedrà Minteh, Barrow e Darboe. In avanti Sowe.

GUINEA GAMBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Guinea Gambia danno favorita l’1 a 2.10. Secondo bet365, il segno X valevole per il pareggio è dato a 3.1 mentre il 2 fisso a 3.75.

I bookmakers non pensano possa essere una partita da tanti gol e infatti l’Over 2.5 è a 2.70 mentre l’Under a 1.44. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.

