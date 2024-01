DIRETTA/ Guinea Senegal video streaming tv: nei precedenti dominano i campioni (CAF, 23 gennaio 2024)

DIRETTA GUINEA SENEGAL: I TESTA A TESTA

La storia che ci accompagna verso la diretta di Guinea Senegal è piuttosto ricca, dal momento che parliamo di dieci precedenti fra queste due Nazionali, anche se praticamente a senso unico perché contiamo sette vittoria per il Senegal più tre pareggi, mentre la Guinea non è ancora mai riuscita a vincere contro gli attuali campioni d’Africa in carica, segnando solamente sette gol a fronte dei ben 19 all’attivo del Senegal, che chiaramente domina questo confronto testa a testa.

Tuttavia, bisogna anche osservare che attualmente c’è una piccola striscia aperta di due pareggi consecutivi, quindi di recente la Guinea ha saputo far soffrire il Senegal. Tra queste due sfide terminate con il segno X ricordiamo anche il pareggio per 0-0 proprio nella fase a gironi della scorsa Coppa d’Africa venerdì 14 gennaio 2022, all’inizio di una strada che poi divenne trionfale per il Senegal, che invece non vince controlla Guinea da un netto 1-4 che risale però ad oltre dieci anni fa, cioè per la precisione venerdì 11 novembre 2011. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GUINEA SENEGAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Guinea Senegal, cosi come tutte le partite dalla fase a gironi fino alla finale di Coppa D’Africa saranno in esclusiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre e di fatto sarà in chiaro. Altrimenti su Sky sarà visibile al 5060 e in alternativa ancora in streaming sul sito ufficiale dell’emittente italiana.

GUINEA SENEGAL: LEONI DELLA TERANGA GIÀ AGLI OTTAVI

La diretta di Guinea Senegal, in programma oggi, 23 gennaio 2024, alle ore 18.00 per l’ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. La Guinea, attualmente al secondo posto del girone, si trova a soli due punti di distanza dal Senegal, la squadra leader del gruppo. Il cammino della Guinea finora è stato caratterizzato da una vittoria e un pareggio. Ora, nella sfida contro il Senegal, la Guinea ha l’opportunità di raggiungerli al primo posto della classifica del girone.

Il Senegal è sinora imbattuto, dimostrandosi squadra solida e di livello. La posta in gioco è alta, e entrambe le squadre sono consapevoli che il risultato di questa partita potrebbe influenzare significativamente il loro percorso nella Coppa d’Africa.

GUINEA SENEGAL: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta di Guinea Senegal. La Guinea, che scenderà in campo col 4-2-3-1, si affiderà all’esperienza di Toure a centrocampo che fungerà da play. Il terzino sinistro Sylla sarà chiamato a sostenere l’azione offensiva dalla fascia. In attacco, la responsabilità di finalizzare sarà affidata a Bayo. Il Senegal si schiererà col 4-3-3, con l’attaccante esterno Mane chiamato a supportare Diallo e Sarr nell’azione offensiva. A dirigere il centrocampo ci sarà Gueye.

La Guinea, con il suo 4-2-3-1, cerca di sfruttare al meglio la creatività a centrocampo e le opzioni offensive. Il Senegal, con il suo 4-3-3, mira a dominare il gioco a centrocampo e punta sul tridente d’attacco.

GUINEA SENEGAL, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Guinea Senegal sono molto interessanti sul sito di Bwin: il segno 1 viene quotato a 3,4 mentre il segno X che decreterebbe un pareggio è dato a 2,0. La vittoria del Senegal che viene contraddistinta dal segno 2 viene data a 3,15











