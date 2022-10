Diretta/ HJK Ludogorets streaming video tv: decisiva per i bulgari (Europa League)

DIRETTA HJK LUDOGORETS: PER I BULGARI SFIDA IMPORTANTE…

HJK Ludogorets, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso la Bolt Arena di Helsinki, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Sfida potenzialmente decisiva per i bulgari che dividono il secondo posto con la Roma nel girone, col Betis Siviglia a punteggio pieno. Battendo i finlandesi il Ludogorets potrebbe giovarsi dell’esito dello scontro tra giallorossi e spagnoli, diventando in maniera credibile il terzo incomodo in chiave qualificazione.

I bulgari sono partiti in questa Europa League proprio battendo a sorpresa la Roma, mentre i finlandesi dell’HJK hanno finora interpretato il ruolo della vittima sacrificale, perdendo a Helsinki contro il Betis e poi all’Olimpico contro la squadra di Mourinho. Nella Veikkausliiga finlandese l’HJK è primo a +5 sul KuPS secondo dopo il 3-0 rifilato all’Inter Turku, in Bulgaria il Ludogorets è scivolato al terzo posto in classifica dopo il ko sul campo della Lokomotiv Sofia.

HJK LUDOGORETS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di HJK Ludogorets sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Calcio canale 202 e anche sul canale 254) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI HJK LUDOGORETS

Le probabili formazioni della diretta HJK Ludogorets, match che andrà in scena alla Bolt Arena di Helsinki. Per l’HJK, Toni Koskela schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hazard, Hoskonen, Tenho, Raitala; Soiri, Boujellab, Vaananen, Lingman, Browne; Abubakari, Hostikka. Risponderà il Ludogorets allenato da Ante Simundza con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera.

HJK LUDOGORETS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta HJK Ludogorets, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’HJK con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Ludogorets, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.

