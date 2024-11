DIRETTA LAZIO LUDOGORETS, I BIANCOCELESTI SONO SOLI IN VETTA

Lo Stadio Olimpico di Roma torna protagonista in questa Europa League e lo fa per la diretta Lazio Ludogorets in campo alle 18,45 di giovedì 28 novembre 2024. La partita sembra essere interessante e oppone due squadre che hanno un valore diverso ma con la stessa voglia di portare a casa la vittoria. La Lazio di Baroni è la squadra più sorprendente di questo inizio e si trova prima in classifica da sola, capace solo di vincere e reduce dal pesante successo per 2 a 1 contro il Porto. Un solo punto, invece, per i bulgari del Ludogorets che si trovano sul fondo della classifica con un solo punto all’attivo.

DIRETTA LAZIO LUDOGORETS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’Europa League e la diretta Lazio Ludogorets sono un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita anche attraverso le piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Per non perdervi neanche un minuto di questa sfida, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che racconterà le azioni salienti e le emozioni della partita.

LAZIO LUDOGORETS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le possibili scelte dei due allenatore approfondendo le probabili formazioni. Solito turnover europeo previsto per la Lazio di Baroni che tornerà al 4-2-3-1 con Mandas tra i pali difeso da Pellegrini, Gigot, Patric e Marusic. A centrocampo ci sono tre calciatori per due posizioni con Guendouzi, Vecino e Rovella in ballottaggio ma con gli ultimi due leggermente favoriti sul francese. Sulla trequarti ci sarà spazio per Pedro, Dele-Bashiru e Tchaouna con Dia unica punta.

LAZIO LUDOGORETS, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Lazio Ludogorets utilizzando le proposte di Bet365 in vista di questa partita. I biancocelesti partono favoriti e la loro vittoria è data a 1,20 contro il 15,00 per i bulgari e il pareggio X a 6,25.