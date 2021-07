Diretta Ilaria Cusinato/ Finale 400 misti donne streaming video, Olimpiadi Tokyo 2020

DIRETTA ILARIA CUSINATO FINALE 400 MISTI DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020

Ilaria Cusinato affronterà la finale dei 400 misti donne alle Olimpiadi Tokyo 2020 domenica 25 luglio: sarà ancora notte in Italia, le 4:12 per l’esattezza, quando la ventunenne veneta scenderà in vasca per quella che sarebbe una medaglia a dir poco incredibile, visto che la concorrenza è spietata e che il suo tempo di ingresso in finale non è stato dei migliori. La Cusinato ha timbrato un 4’37’’37: ottavo e ultimo crono per assicurarsi la gara per le medaglie, in nona posizione è invece giunta l’altra azzurra Sara Franceschi che però ha pagato un distacco importante.

Per la Cusinato, due volte argento agli Europei anche se ormai sono passati tre anni, ci proverà: sa bene che le vere candidate per la medaglia nei 400 misti femminili sono altre, ma ci può anche stare che le veterane abbassino la guardia e possa esserci qualche inserimento da parte delle nuove leve. È quello che ovviamente spera la veneta, che dovrà dare tutto per poi non avere comunque rimpianti; vedremo allora come andranno le cose nella finale di Ilaria Cusinato, nei 400 misti donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo, intanto possiamo anticipare chi dividerà la vasca con l’azzurra.

DIRETTA ILARIA CUSINATO FINALE 400 MISTI DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020 STREAMING VIDEO TV:COME VEDERE LA GARA

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv di Ilaria Cusinato nella finale dei 400 misti donne segue la programmazione delle Olimpiadi Tokyo 2020, ovviamente: appuntamento sulla televisione di stato qualora l’emittente scelga di fornire le immagini, che comunque dovrebbero esserci, mentre come broadcaster ufficiale dei Giochi abbiamo Discovery + che è incluso negli abbonamenti di Amazon Prime e Eurosport Player, dunque sarà una visione garantita in diretta streaming video e lo stesso avverrà su DAZN, piattaforma dalla quale sono raggiungibili i canali di Eurosport.

DIRETTA ILARIA CUSINATO FINALE 400 MISTI DONNE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Ilaria Cusinato, impegnata nella finale dei 400 misti donne alle Olimpiadi Tokyo 2020, si può in qualche modo consolare: Katinka Hosszu, campionessa olimpica e mondiale in carica e detentrice del record dei Giochi e del mondo (timbrato cinque anni fa a Rio de Janeiro) si è qualificata in finale con il settimo tempo. Andando però a vedere i crono, notiamo che l’ungherese (che ha comunque 32 anni, e non è immortale) alla nuotatrice veneta ha rifilato la bellezza di un secondo e 36 centesimi: già da questo particolare notiamo allora come per la Cusinato non sarà per niente facile avvicinare la zona medaglie. In vasca ci sarà anche Yui Ohashi, bronzo due anni fa a Gwangju; poi Mireia Belmonte Garcia, che nell’ultima edizione delle Olimpiadi era salita sul podio mettendosi il bronzo al collo.

Nuovamente assente Ye Shiwen, che era tornata in grande stile con l’argento ai Mondiali, e così Maya DiRado che aveva stupito prendendosi l’argento a cinque cerchi cinque anni fa; i primi due tempi in batteria, per entrare nella finale dei 400 misti donne, li hanno timbrati la statunitense Emma Weyant e la britannica Aimee Willmott, a comporre lo schieramento di partenza stanotte, a fianco di Ilaria Cusinato, saranno poi Hali Flickinger (Usa) e Viktoria Mihalyvari-Farkas (Ungheria), tra poco scopriremo come andranno le cose…



