Risultati nuoto Olimpiadi 2020 Tokyo/ Diretta live: le prime batterie (24 luglio)

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI 2020 TOKYO: LE PRIME BATTERIE

I risultati nuoto alle Olimpiadi 2020 Tokyo ci fanno compagnia per la prima volta sabato 24 luglio, con inizio alle ore 12:00 di casa nostra: la serata giapponese ci presenta il via di uno sport sempre seguitissimo ai Giochi, perché qui arrivano i migliori al mondo e soprattutto ci sono davvero tantissime discipline, con una carrellata di gare una dietro l’altra che ci terrà incollati allo schermo per parecchio tempo. Oggi, va detto, non è ancora il giorno in cui vengono assegnate le medaglie: siamo ancora in regime di batterie, dunque i vari nuotatori e nuotatrici si confronteranno con le gare che dovranno qualificare alle semifinali e poi alla finale.

Già sabato 24 luglio comunque i risultati nuoto alle Olimpiadi 2020 Tokyo saranno molto importanti per gli italiani, perché ne avremo ben 10 ai nastri di partenza: come sappiamo la pattuglia azzurra arrivata in Giappone è davvero folta e, per quelli che sono stati gli ultimi risultati, ci sono anche i presupposti per fare bene. La concorrenza però sarà spietata, dunque per ora andiamo a presentare la giornata odierna e poi come sempre sarà la vasca a dover parlare, con la speranza appunto che gli italiani sappiano farsi valere.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI 2020 TOKYO: GLI ITALIANI

Per i risultati nuoto alle Olimpiadi 2020 Tokyo, il primo giorno si apre con la presenza di 10 italiani in vasca: le uniche batterie che non li prevedono sono quelli della 4×100 stile libero femminile, che però è una staffetta e dunque rappresenta comunque uno spettacolo. Si partirà con i 400 misti maschili, quella che è stata la specialità regina di un certo Michael Phelps: qui è soprattutto Alberto Razzetti la nostra speranza, ma in acqua avremo anche Pier Andrea Matteazzi. Il programma proseguirà poi con Ilaria Bianchi e Elena Di Liddo, che saranno impegnate nelle batterie dei 100 farfalla; quindi i 400 stile maschili, una delle gare in cui abbiamo tante aspettative perché tra i protagonisti c’è Gabriele Detti, che sarà poi impegnato negli 800 (con Gregorio Paltrinieri) mentre oggi dividerà idealmente la vasca con Marco De Tullio. Nei 400 misti femminili saranno Ilaria Cusinato e Sara Franceschi a nuotare per l’Italia, infine Nicolò Martinenghi e Federico Poggio ci proveranno nei 100 rana maschili. Una lunga giornata dedicata ai risultati nuoto alle Olimpiadi 2020 Tokyo, ora si tratta di aspettare per capire quello che succederà…

