Diretta Imolese Pistoiese/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Serie C)

DIRETTA IMOLESE PISTOIESE: SQUADRA DI CASA FAVORITA

Imolese Pistoiese, in diretta martedì 19 ottobre alle ore 21:00, si disputerà allo stadio Romeo Galli. La partita sarà valida per la 10^ giornata di andata del girone B del campionato di Serie C 2021-2022. Gara che vede favoriti i padroni di casa, reduci dalla vittoria in casa dell’Olbia con il risultato di 0-2. Il successo dell’ultimo turno, ha permesso all’Imolese di uscire dalla mini-crisi che durava da due partite e di agganciare la zona play-off. Infatti la squadra allenata da Gaetano Fontana occupa la nona posizione in classifica con 14 punti.

Discorso diverso per la Pistoiese, che non sta vivendo un momento particolarmente brillante. Nell’ultimo turno hanno perso contro la Carrarese per 1-0, ed è stata la seconda sconfitta consecutiva. La formazione di David Sassarini occupa la penultima posizione in classifica e ha bisogno di fare punti per invertire la rotta e cercare di salvarsi. L’unica vittoria è datata 25 settembre: 0-2 in casa della Vis Pesaro. La Pistoiese cercherà di riscattarsi nella sfida di Imola, ma di fronte si troverà una squadra che sta attraversando un buon periodo di forma.

DIRETTA IMOLESE PISTOIESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta streaming video di Imolese Pistoiese di Serie C, come di consueto, sarà possibile seguirla sulla piattaforma Eleven Sport. Per accedere ai suoi contenuti, bisogna essere abbonati al servizio e disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come tablet, smartphone o PC. In alternativa è possibile anche utilizzare una Smart Tv. Per la trasmissione delle gare di Serie C in diretta tv, Sky Sport detiene i diritti per la trasmissione sui canali satellitari e del digitale terrestre delle migliori otto partite della giornata di Serie C, disponibili per gli abbonati al “Pacchetto Calcio”. Per ogni turno, l’emittente comunicherà quali partite verranno trasmesse.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI IMOLESE PISTOIESE

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Imolese Pistoiese, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la 10^ giornata di andata del girone B di Serie C. L’allenatore dell’Imolese, Gaetano Fontana, dovrebbe schierare il classico 4-3-3. A difendere la porta ci sarà Melgrati, con la difesa a quattro composta da Cerretti e Liviero sulle fasce, e Angeli e Rinaldi al centro. Il centrocampo sarà formato da Benedetti, D’Alena e Alessandro Lombardi. Mentre il trio offensivo vedrà Turchetta e Luca Lombardi ai lati della punta Belloni.

Il tecnico della Pistoiese, David Sassarini potrebbe optare per un 4-3-1-2. Tra i pali Pozzi, difesa composta da Gennari, Ricci, Sabotic e Sottini. La linea mediana dovrebbe essere formata da Romano, Santoro e Castellano. Sulla trequarti potrebbe agire Mal, a supporto della coppia Vano-Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICI

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Imolese Pistoiese di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. I favori dei pronostici sorridono alla formazione di casa, infatti la vittoria dell’Imolese, abbinata al segno 1 è quotata 2,35. Non sarebbe da escludere nemmeno un pareggio, con il segno X che ha una quota di 3,00. Poco probabile invece un eventuale successo della Pistoiese, il segno 2 ha una quota di 3,10.

