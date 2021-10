Video/ Olbia Imolese (0-2): highlights e gol. Angeli e Benedetti decidono il match

VIDEO OLBIA-IMOLESE (0-2): LA SINTESI

Allo Stadio Bruno Nespoli l’Imolese supera in trasferta l’Olbia per 2 a 0. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Fontana tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con un tiro di Turchetta respinto da Arboleda al 5′ ma i padroni di casa replicano calciando largo con Lella all’8′ e pur con Biancu al 9′. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni per spezzare l’equilibrio non mancano di certo ai sardi sebbene siano gli emiliani a passare in vantaggio verso il 26′ grazie alla rete messa a segno da Angeli, sfruttando uno schema da calcio d’angolo con l’aiuto di Padovan. L’Olbia ci riprova col solito Ragatzu ma l’Imolese trova invece il gol del raddoppio per merito di Benedetti al 36′.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i bianchi cominciano bene sfiorando la rete al 46′ con Ragatzu, al 57′ con Udoh e con Boccia al 63′ ma sono anche costretti ad effettuare una sostituzione prematura rimpiazzando Lella con Occhioni già al 65′ a causa di un infortunio. Nell’ultima parte dell’incontro gli isolani non riescono a trovare l’eventuale gol della bandiera a causa dei tanti interventi provvidenziali effettuati dal portiere Melgrati.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Ancora, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Biancu, Pisano ed Emerson da un lato, Vona, Matarese, D’Alena ed Angeli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo nono turno di campionato permettono all’Imolese di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Olbia non si muove, rimanendo ferma con i suoi 10 punti.

IL TABELLINO

Olbia-Imolese 0 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 26′ Angeli(I); 36′ Benedetti(I).

OLBIA (4-3-1-2) – Ciocci; Arboleda, Boccia, Emerson, Travaglini; Chierico, Giandonato, Lella; Biancu; Udoh, Ragatzu. A disposizione: Van Der Want, Barone, Pinna, Brignani, Renault, Pisano, Sanna, La Rosa, Occhioni, Palesi, Demarcus, Mancini. Allenatore: Canzi.

IMOLESE (4-3-3) – Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Benedetti, Boscolo Chio, D’Alena; Matarese, Padovan, Turchetta. A disposizione: Hysi, La Vardera, Cerretti, Lombardi, Masella, Palma, Belloni. Allenatore: Fontana.

Arbitro: Andrea Ancora (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 47′ Vona(I); 50′ Biancu(O); 53′ Matarese(I); 66′ D’Alena(I); 79′ Angeli(I); 90′ Pisano(O); 90’+7′ Emerson(O).

