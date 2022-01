DIRETTA/ Imolese Teramo video streaming tv: unico precedente terminò in pareggio

DIRETTA IMOLESE TERAMO: I TESTA A TESTA

In vista della diretta di Imolese Teramo, possiamo dire qualcosa in più sulla storia (a dire il vero molto breve) che ci accompagna verso questa partita del girone B del campionato di Serie C. Per la precisione, i precedenti ufficiali sono solamente tre: due vittorie per l’Imolese e un pareggio, mentre il Teramo è ancora a caccia del suo primo successo contro questa avversaria.

Il dato più interessante è però sulla totale inutilità del fattore campo finora: l’unico precedente in casa dell’Imolese ci ha infatti dato l’unico pareggio (1-1 mercoledì 26 settembre 2018), mentre a Teramo ci sono stati due colpi esterni della squadra di Imola, vittoriosa per 0-2 martedì 22 gennaio 2019 e poi per 0-1 sabato 25 settembre 2021, in occasione della partita d’andata del campionato in corso, decisa dal gol di Matteo Angeli al 46’ minuto su cross di Matteo Liviero. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IMOLESE TERAMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Imolese Teramo di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

DIRETTA IMOLESE TERAMO: ENTRAMBE PUNTI CHE PESANO

Imolese Teramo, in diretta domenica 30 gennaio alle ore 14:30 dallo stadio Romeo Galli di Imola, è valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B del campionato di Serie C. I Grifoni sono reduci dal pareggio conseguito sul campo del Siena, con la gara terminata con il risultato di 2-2. Per la squadra allenata da Gaetano Fontana si è trattato del secondo punto in due giornate, con l’Imolese che è tornata in corsa per la salvezza diretta.

Il Teramo arriva alla sfida di Imola, dopo la vittoria conquistata in casa della Vis Pesaro, partita in cui si è imposto con un secco 0-2. Con questi tre punti, la squadra guidata da Federico Guidi ha interrotto la serie di sconfitte consecutive che durava da tre giornate, risultati che hanno fatto scivolare i biancorossi in quattordicesima posizione. Nella gara di andata, disputata lo scorso settembre, l’Imolese si è imposta sul Teramo, vincendo di misura con il punteggio di 0-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI IMOLESE TERAMO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Imolese Teramo, le quali scenderanno in campo per disputare la gara valevole per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C. Il tecnico dei padroni di casa, Gaetano Fontana, sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione: Rossi; Cerretti, Vona, Angeli, Liviero; Torrasi, D’Alena, Benedetti; Belloni, De Sarlo, Lombardi A.

Federico Guidi, allenatore del Teramo, dovrebbe riproporre gran parte dei protagonisti dell’ultima gara. Quindi potrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare del Teramo, in vista della trasferta di Imola: Perucchini; Hadziosmanovic, Codromaz, Pinto, Mordini; Mungo, Arrigoni, De Grazia; Malotti, Bernardotto, Rosso.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Imolese Teramo di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita equilibrata, con la vittoria dell’Imolese, abbinata al segno 1, quotata 2.50. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.00. Il successo esterno del Teramo, con segno 2, ha una quota di 2.90.

