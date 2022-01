DIRETTA SIENA IMOLESE/ Video streaming tv: si è giocato soltanto all’andata

DIRETTA SIENA IMOLESE: I TESTA A TESTA

C’è ben poco da dire sulla storia che ci accompagnerà verso la diretta di Siena Imolese, perché questa partita è stata giocata solamente una volta, naturalmente nel girone d’andata del campionato in corso. Per di più si trattò di un pareggio per 0-0 nel match disputato domenica 19 settembre scorso, quindi Siena ed Imolese sono ancora a caccia del primo gol nello scontro diretto.

Per dire qualcosa di più su questo scarno testa a testa storico tra Siena e Imolese, possiamo fare un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 4,23 milioni di euro complessivi per la rosa del Siena, cioè 151.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio della città toscana, mentre per l’Imolese siamo a 3,53 milioni complessivi e 126.000 euro medi per ogni giocatore della formazione dell’Emilia Romagna. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SIENA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Monterosi Tuscia Potenza, in programma domenica 23 gennaio 2022, sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports: il match valido per la ventitreesima giornata, infatti, non è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport (per il girone B sarà visibile in chiaro infatti Pontedera Ancona Matelica). Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, dunque, potranno beneficiare della visione.

SIENA IMOLESE: TOSCANI FAVORITI!

La diretta di Siena Imolese, match valido per la ventitreesima giornata di Serie C – Girone B, andrà in scena domenica 23 gennaio 2022 alle ore 14.30. Le due compagini torneranno in campo dopo lo stop al campionato dettato dai focolai di Covid-19 registrati nelle rose. Per entrambe si tratterà della gara del riscatto, dato che il periodo da cui vengono è nero. La vittoria manca da tantissimo tempo ed il rischio è quello di sprofondare ai piani bassi della classifica.

I toscani negli ultimi sei turni hanno collezionato soltanto sconfitte, l’ultima quella contro la Vis Pesaro. Gli emiliani, invece, hanno alternato pareggi – l’ultimo in casa della Lucchese nel recupero della diciottesima giornata – e ko: la vittoria manca da ben nove turni. Quattro punti separano le due squadre, ma la classifica sorride ai bianconeri, che si trovano al tredicesimo posto della classifica, con la possibilità di raggiungere persino la zona play-off nonostante i pessimi risultati delle recenti gare. I rossoblù, invece, si trovano al sedicesimo posto della classifica, in zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Siena Imolese saranno certamente condizionate dagli ultimi movimenti di mercato delle due squadre. I toscani, in particolare, hanno messo a segno diversi movimenti in uscita: a salutare sono stati Acquadro, Conson e Darini, ma anche Sare è in partenza. Non ci saranno inoltre per squalifica Terzi e Pezzella. La squadra di Pasquale Padalino dovrebbe dunque scendere in campo con un 3-5-2-: Lanni; Mora, Milesi, Farcas; Disanto, Bani, Peresin, Cardoselli, Favalli; Paloschi, Karlsson.

Per quanto riguarda la compagine di Gaetano Fontana, invece, dovrebbe essere confermato il 4-3-3 che è riuscito a strappare un pari in rimonta nel recupero contro la Lucchese di martedì scorso: Rossi; Cerretti, Angeli, Vona, Liviero; Boscolo Chio, D’Alena, Benedetti; Matarese, De Sarlo, Turchetta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Siena Imolese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno dell’Imolese.



