DIRETTA INTER NAPOLI, INZAGHI E CONTE PER LO SCUDETTO

Il posticipo della domenica per la dodicesima giornata di Serie A è la diretta Inter Napoli in campo alle 20,45 davanti al pubblico di San Siro. La sfida è di quelle che mette in palio un pezzo di Scudetto in quella che si preannuncia essere una partita ricca di tensione.

L’Inter di Inzaghi ha vinto con grande fatica l’ultima sfida casalinga contro il Venezia e si trova ad un solo punto dalla vetta. Il Napoli di Conte, invece, arriva da una pesante sconfitta in casa contro l’Atalanta e cerca riscatto nella sua seconda trasferta consecutiva a San Siro.

DIRETTA INTER NAPOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il big match Scudetto della diretta Inter Napoli sarà necessario essere abbonati a DAZN che trasmetterà la partita. Potrete anche seguire la nostra diretta testuale per non perdervi il racconto delle azioni migliori del match.

INTER NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle scelte dei due allenatori andando a vedere quali sono le probabili formazioni della partita. L’Inter di Simone Inzaghi utilizzerà la difesa a tre con Bastoni e Pavard che dovrebbero ritrovare la leadership di Acerbi al centro davanti a Sommer. Darmian e Dimarco agiranno come esterni in un centrocampo che ritroverà al centro Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan a completare il reparto. Lautaro Martinez e Thuram saranno i due attaccanti chiamati ad essere cinici sotto porta.

Il Napoli di Antonio Conte, invece, risponderà con la difesa a quattro con Buongiorno e Rrahmani come centrali accompagnati da Olivera e Di Lorenzo come terzini. Lobotka proverà a recuperare per completare il centrocampo con McTominay e Anguissa mentre Politano, Kvaratskhelia e Lukaku comporranno il tridente.

INTER NAPOLI, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote della diretta Inter Napoli utilizzando quelle che sono le proposte di Eurobet. I padroni di casa partono favoriti e il loro 1 è dato a 1,85 contro il 4,20 per gli ospiti e il pareggio X a 3,60.