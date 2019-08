Diretta Italia Belgio/ Streaming video Rai: banco di prova per Mazzanti (volley)

Italia Belgio, in diretta dal PalaCatania, nell’omonima città siciliana, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 3 agosto 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 21,15. Si ritorna sul taraflex del palazzetto etneo per il secondo e decisivo match per il torneo di qualificazione Olimpica per Tokyo 2020: protagoniste le ragazze di Mazzanti che dopo quando fatto vedere ieri nel match contro il Kenya, oggi devono di nuovo dare il massimo. Di fronte infatti vi sarà un avversario sulla carta molto più tosto delle africane: il cammino però per l’avventura a cinque cerchi nipponica passa anche dalla squadra del ct Gert Vande Broek, che pure già ha già fatto soffrire in stagione nel corso della Nations league.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA BELGIO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Belgio di questa sera alle ore 21.15, come pure gli altri match delle azzurre per il torneo di qualificazione olimpica di Tokyo 2020 saranno visibili in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento con la squadra di Mazzanti su Rai Due: diretta streaming video degli incontri assicurata tramite il noto portale Raiplay. CLICCA PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI DUE

DIRETTA ITALIA BELGIO: IL CONTESTO

Come detto prima, la diretta Italia Belgio di questa sera sarà un banco di prova decisivo per le azzurre in questo mini torneo per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Non è solo il peso dello storico o il valore delle avversarie, che pure ben conosciamo avendole affrontate solo poche settimane fa, a rendere questo incontro così importante, ma pure la stessa formula del torneo, che non permette alcun passo falso. Con appena tre match secchi infatti verrà stilata la classifica del girone e solo la prima in graduatoria potrà mettere in cassaforte il biglietto per il Giappone. Dopo quindi un esordio sulla carta abbastanza semplice con il Kenya, per le azzurre si fa ora sul serio: ultima chance poi di riscatto eventuale per le ragazze di Mazzanti sarà già domani contro l’Olanda. Va detto che prue con le Oranje non sarà facile: la storia non ci arride e quest’anno con la Nations league abbiamo affrontato un gruppo ben diverso da quello che domani ci sfiderà per un posto alle prossime Olimpiadi.



