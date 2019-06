Diretta Belgio Italia/ Streaming video tv: ultima in Turchia (Nations League volley)

Belgio Italia si gioca al Baskent Voleybol Salonu di Ankara, in Turchia: giovedì 20 giugno a partire dalle ore 15:00 si conclude la prima fase della Nations League 2019 di volley femminile, o meglio termina la quinta settimana per le azzurre che proseguiranno poi alla Final Six di Nanchino, avendo già strappato il pass per la fase finale di questo torneo giunto alla sua seconda edizione. Dopo aver affrontato Brasile e Turchia, cioè due delle nazionali più competitive in questo momento, l’Italia se la vede con una realtà in forte crescita, che non può più prendersi la qualificazione alla fase finale ma aspira a chiudere nella prima metà della classifica. Per il Belgio sarebbe un ottimo risultato; per le azzurre, che hanno giocato le ultime gare senza Paola Egonu e Miriam Sylla, un test comunque importante per il percorso di crescita. Dunque non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Belgio Italia, il cui inizio è previsto ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Belgio Italia dovrebbe essere trasmessa su Eurosport 2, salvo variazioni di palinsesto: sarà dunque un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, il canale è disponibile al numero 211 del decoder ma anche in diretta streaming video, garantita ai clienti della piattaforma Eurosport Player o a chi volesse eventualmente attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BELGIO ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Per Belgio Italia, Davide Mazzanti dovrebbe confermare quanto si è visto in questa settimana ad Ankara: anche in vista della Final Six il tecnico della nostra nazionale pare intenzionato a lasciare spazio a chi ha giocato meno, sempre con l’idea di formare un gruppo che dovrà affrontare le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo e gli Europei, e dovrà arrivare pronto a questo appuntamento. Qualche imprevisto c’è stato, per esempio il malore accusato da Paola Egonu e l’infortunio di Miriam Sylla, ma sostanzialmente Mazzanti ha le idee chiare che gli derivano anche dal fatto di aver disputato una Nations League 2019 davvero di alto livello, migliorando sensibilmente il sesto posto dello scorso anno. Il Belgio è un avversario che va tenuto in considerazione: non ha mai centrato grandi risultati ma, sotto la guida di Gert Vande Broek, sta salendo di colpi e due giorni fa si è permesso di battere la Turchia padrona di casa, mentre nella settimana precedente aveva fatto fuori l’Olanda e in termini generali è in crescita, con la possibilità di chiudere con il segno positivo questa Nations League. Il pronostico verte ovviamente a favore dell’Italia, ma tutte le partite cominciano dallo 0-0 e anche questa non farà eccezione.



