Diretta Italia Bielorussia/ Streaming video Rai: azzurri al debutto all’Europeo

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: AZZURRI AL DEBUTTO AD OSTRAVA

Italia Bielorussia, in diretta dalla Ostravar Arena di Ostrava, è la partita di volley maschile in programma oggi, venerdi 3 settembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.15. Si accende oggi anche il tabellone maschile per gli Europei di volley, e inseriti nel girone B i nostri azzurri sono pronti a fare il loro debutto ufficiale in questa competizione, dove pure sono alte aspirazioni per il tricolore.

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla diretta tra Italia e Bielorussia, primo match della fase a gironi: dopo la delusione di Tokyo 2020 molto è cambiato all’interno della selezione azzurra e non sono pochi i i volti nuovi e freschi che si presenteranno oggi ai nastri di partenza della competizione europea, pur sotto la guida di un nuovo commissario tecnico, Ferdinando De Giorgi.

Con Tokyo 2020 infatti abbiano salutato Chicco Blengini in panchina e pure alcuni veterani come Massimo Colaci e Osmay Juantorena, che hanno dato il loro addio alla maglia azzurra: ma con questi europei di volley maschile abbiamo pure aperto definitivamente le porte della nazionale a tanti giocatori di sicura prospettiva da Lavia a Michieletto fino a Balaso e Galassi, che pure non vediamo l’ora di vedere alla prova, già dalla diretta tra Italia e Bielorussia di oggi.

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Bielorussia sarà affidata a Rai Due: spazio dunque sulla rete ammiraglia per la sfida di debutto degli azzurri agli Europei di volley maschile. Appuntamento dunque sul numero 2 del telecomando del digitale terrestre alle ore 14.15 : l’incontro di pallavolo da Ostrava sarà visibile naturalmente anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA BIELORUSSIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima è una nazionale quasi del tutto nuova quella che si presenta oggi a Ostrava per la diretta tra Italia e Bielorussia, prima sfida per i gironi degli Europei di volley maschile. Sotto una nuova guida e con parecchi volti giovani, la nostra selezione rimane comunque tra le prime indiziate alla vittoria del titolo continentale e pure oggi i nostri beniamini non dovrebbero mettere il piede in fallo contro la Bielorussia di Vuktar Beksh . Certo la squadra bielorussa non è comunque rivale da sottovalutare e questo Fefè De Giorgi lo sa bene. Complice anche un certo nervosismo del debutto non possiamo escludere qualche svista da pare dei nostri, che pure hanno avuto ben poco tempo per preparasi assieme, dopo l’avventura a cinque cerchi. Pure vi è grande ottimismo verso l’incontro di questo pomeriggio: i due match amichevoli svolti contro il Belgio hanno dato esito positivo e l’Italia appare pronta a fare bella figura. Vedremo per che cos dirà il campo!

